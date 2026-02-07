Rescatan a lobo marino en Los Cabos; tenía problemas para nadar
La Semar en coordinación con la Profepa y especialistas de Marine Wildlife Rescue Center y Cabo Dolphins, realizaron el rescate y la evaluación médica de un lobo marino
La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y especialistas de Marine Wildlife Rescue Center y Cabo Dolphins, realizaron el rescate y la evaluación médica de un ejemplar de lobo marino, el cual se encontraba en la marina de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Tenía dificultades para nadar
Esta acción se realizó tras recibir un reporte vía VHF de una embarcación de nombre “THE LITTLE GREG” aproximándose al muelle de este Mando Naval, manifestando trasladar a un lobo marino con dificultades para nadar, presentando un posible riesgo tanto para el ejemplar como para las embarcaciones.
De manera inmediata, personal naval acudió al muelle flotante de este Mando Naval, estableciendo un perímetro de seguridad para evitar el contacto directo y reducir factores de estrés en el animal; asimismo, brindaron apoyo un Inspector Federal de Pesca de Marina, personal de PROFEPA, especialistas de Marine Wildlife Rescue Center y Cabo Dolphins.
Asimismo, médicos veterinarios especializados realizaron una valoración médica, tomando muestra de sangre y canalizando con suero vía intravenosa al ejemplar para determinar su estado de salud y condiciones físicas, con el objetivo de definir las acciones necesarias para su atención conforme a los protocolos de protección a la fauna silvestre; procediendo a trasladarlo al centro de rescate Marine Wildlife Rescue Center, con sede en la ciudad y puerto de La Paz, Baja California Sur.
Piden no manipular ni acercarse a fauna marina
La Secretaría de Marina reitera su compromiso con la protección del medio ambiente marino, así como con la preservación de las especies que habitan en los mares nacionales, trabajando de manera coordinada con autoridades civiles y organizaciones especializadas.
Asimismo, se exhorta a la población a no manipular ni acercarse a fauna marina, y a reportar de inmediato cualquier avistamiento o situación de riesgo a las autoridades correspondientes.
*bb