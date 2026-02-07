Camionetas forenses cargaban cuerpos y restos, los relacionan con mineros secuestrados en Sinaloa

En las boscosas montañas del noroeste de México, el despliegue de más de mil efectivos de seguridad arrojó ayer viernes el primer y ominoso resultado en la búsqueda de diez mineros secuestrados por pistoleros del cártel de Sinaloa, en una zona de minas en disputa.

Un cadáver de entre varios hallados en la zona del crimen, presentó "características similares" a las de uno de los mineros plagiados el 23 de enero, informó el viernes la fiscalía general mexicana (FGR) que ya trabaja en su plena identificación.

Empresa canadiense Vizsla Silver

El rapto de los trabajadores de la mina de oro y plata Pánuco, de la empresa canadiense Vizsla Silver, es el más reciente episodio de la historia de terror que vive el estado, desde el estallido en 2024 de la guerra intestina del poderoso cártel de Sinaloa, designado organización terrorista por Estados Unidos.

Hasta 2015, la región sur de Sinaloa albergaba 215 concesiones mineras, algunas en exploración y otras en explotación. AFP

"Es muy duro, ya lo que hemos pasado", dice Roque Vargas, hombre sereno y de cabello entrecano, sentado en la puerta de su sencilla vivienda en Chirimoyos, un pequeño pueblo a unos 28 kilómetros del sitio de la mina.

Desde hace unos meses, "ha habido muchos levantones (secuestros) y finalmente lo que ha detonado esta situación es la privación [de la libertad] de los mineros, que ha ocasionado un escándalo a nivel internacional porque era una empresa extranjera", añade.

Cuatro personas armadas fueron detenidas en Concordia, Sinaloa, durante el operativo de búsqueda de mineros desaparecidos. Especial

El despliegue de más de mil efectivos es el mayor que se haya visto para una búsqueda de desaparecidos en Sinaloa. Igualmente, inédito resulta el secuestro de un grupo tan numeroso de trabajadores de una empresa internacional.

La FGR informó que la fuerza desplegada realiza cateos y labores de campo para hallar a todos los secuestrados en esta región que años antes del pleito interno del cártel, ya conocía el terror de sus balas y amenazas.

- "Tenemos miedo" -

Los vecinos de esta comunidad, dueños de pequeñas y austeras huertas donde cultivan alimentos y crían animales para subsistir, están preocupados pues en el pasado ya fueron forzados a desplazarse por pleitos internos del cártel, en 2017 y 2021, que dispararon la violencia y los arrastraron con ella.

Pobladores de la región AFP

Vargas relata cómo los criminales llegaron a acusarlos de ser aliados de la facción contraria para amenazarlos y forzarlos a huir. Esta clase de infundios también los recibieron de las fuerzas federales y estatales.

"Tenemos miedo que el gobierno nos vaya a venir a tratar mal para sacar que nosotros sepamos dónde están los mineros. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna liga, convenio, compromiso, ni trato con ninguna de las dos facciones de crimen", asegura Vargas.

Las facciones enfrentadas son Los Mayos y Los Chapitos, siendo la segunda de ellas la que tiene dominio en la zona de la mina, según el gobierno mexicano.

La riqueza minera que cobija el subsuelo de Concordia, que incluye plata, oro, plomo y zinc, ha sido el aliciente para que los criminales lleguen a la zona, ávidos de sacar tajada mediante secuestros o extorsiones.

Los objetos fueron hallados durante cateos realizados en diferentes inmuebles. Especial

Hasta 2015, la región sur de Sinaloa albergaba 215 concesiones mineras, algunas en exploración y otras en explotación.