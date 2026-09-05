México y Japón refuerzan cooperación naval en el Océano Pacífico

La Secretaría de Marina (Semar) y la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón realizaron maniobras conjuntas en aguas del Océano Pacífico, como parte de un ejercicio naval PASSEX, diseñado para fortalecer la coordinación operativa, las comunicaciones y el intercambio de experiencias entre fuerzas marítimas de distintas naciones.

En las actividades participó la Patrulla Oceánica de Largo Alcance ARM “Juárez” (POLA-101), adscrita a la Fuerza Naval del Pacífico y con sede en Manzanillo, Colima, junto con los buques japoneses KASHIMA (TV-3508) y YAMAGIRI (TV-3515), integrantes de la Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.

El ejercicio PASSEX, denominado así por el término “Passing Exercise”, se desarrolla cuando unidades navales de dos o más países coinciden en una zona de operaciones y aprovechan su presencia para ejecutar prácticas coordinadas.

Foto: Especial

Este tipo de entrenamiento permite homologar procedimientos y fortalecer la capacidad de respuesta conjunta en escenarios marítimos.

Durante las maniobras, las tripulaciones mexicanas y japonesas efectuaron ejercicios de navegación, comunicación y coordinación táctica, además de diversas evoluciones en alta mar.

Uno de los ejercicios incluyó operaciones de anaveaje con el helicóptero Panther ANX-2163, aeronave empleada por la Armada de México para realizar maniobras sobre las unidades participantes.

También se desarrolló un procedimiento “Cross-Deck”, mediante el cual se realizó la transferencia de personal entre embarcaciones. La actividad permitió a los marinos de ambos países trabajar bajo protocolos comunes y conocer directamente los procedimientos operativos utilizados por las respectivas fuerzas navales.

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La participación del ARM “Juárez” y del helicóptero Panther permitió evaluar capacidades de navegación, coordinación aérea y marítima, así como el desempeño de las tripulaciones en un escenario binacional.

Estas maniobras forman parte de las actividades de cooperación internacional que buscan mantener canales de comunicación entre fuerzas navales, ampliar el intercambio profesional y fortalecer los vínculos entre México y Japón en materia marítima.