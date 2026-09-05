Ningún presidente debe tener otra nacionalidad: Sheinbaum

Al realizar su gira por Colima para dar a conocer su segundo informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que ninguna persona que aspire a la titularidad del Poder Ejecutivo debe tener doble nacionalidad.

Desde la Unidad Deportiva Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que recientemente envió al Senado una iniciativa para exigir la nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En la asamblea sometió a votación si estaban de acuerdo con esta iniciativa y la mayoría lo aprobó.

“Recientemente envié una iniciativa de cambio en la Constitución. Les platico, pienso yo que ningún presidente o presidenta debe tener doble nacionalidad. Debe ser solamente mexicana a mexicano, no puede rendirle cuentas a otro país. Que quede claramente en la Constitución que cualquier presidente presidenta, no puede tener doble o triple nacionalidad. Solamente mexicano o mexicano para rendirle cuentas al pueblo de México y a la nación”, manifestó.

La jefa del Ejecutivo criticó la reciente reunión entre el líder del PRI, Alejandro Moreno, y el expresidente Vicente Fox, realizada en la sede tricolor para analizar la posibilidad de un nuevo frente opositor rumbo al proceso electoral del 2027. La Mandataria federal consideró que el encuentro es un intento por resucitar el régimen del “PRIAN” y retornar a un esquema de privilegios.

En el evento hubo protestas y abucheos por parte de un grupo de asistentes que formaban parte de la Cooperativa de Salineros de Colima, "Sal de Colima", quienes se oponen a la ampliación del Puerto de Manzanillo en la laguna de Cuyutlán. Ante la insistencia por interrumpir el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum lo atribuyó a que los inconformes eran parte de la oposición.

“Así es el PRIAN. Seguro pertenecen al PRIAN, aquí de infiltrados”, acusó la jefa del Ejecutivo.

También hubo una persona que se desmayó y que fue apoyada por servicios de emergencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que 245 mil 365 colimenses reciben los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, a través de una inversión de 6 mil 38 millones de pesos.

La Jefa del Ejecutivo detalló que la Pensión para Adultos Mayores beneficia a 92 mil 288 personas; la Pensión a personas con Discapacidad a 12 mil 634 derechohabientes; Jóvenes Construyendo el Futuro a 9 mil 25; Producción para el Bienestar a 3 mil 45 productores; Fertilizantes Gratuitos a 4 mil 538; Sembrando Vida a 4 mil 231; Leche para el Bienestar a 39 mil 900 familias; Bienpesca a mil 179; La Escuela es Nuestra a 202 planteles de Educación Básica y 34 de Media Superior; la Pensión Mujeres Bienestar a 22 mil; la beca para universidad a mil 81 estudiantes; y la beca Rita Cetina a 29 mil 231 estudiantes de secundaria, así como a 36 mil 161 alumnas y alumnos de primaria para uniformes y útiles.