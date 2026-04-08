Rescatan a familia secuestrada en Tlaxcala; hay dos detenidos

Autoridades rescataron a una familia que fue secuestrada en el estado de Tlaxcala.

A la familia la citaron con engaños, les prometieron venderles un automóvil a través de redes sociales y cuando llegaron al lugar cuatro personas, incluyendo a una bebé, quienes fueron privados de su libertad.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles cuando la familia fue citada en la comunidad de San Diego Metepec en la capital de Tlaxcala, al llegar fueron interceptados por sujetos armados, quienes los obligaron a subir a otro vehículo y los llevaron para el municipio de Nativitas a la comunidad de Tepactepec.

Pedían 200 mil pesos para liberarlos

Durante el tiempo que permanecieron privados de su libertad, los secuestradores contactaron a un familiar de las víctimas que radica en Estados Unidos para exigirles 200 mil pesos por su liberación.

Ante esta amenaza, familiares de las víctimas emitieron un reporte al 911, quienes dieron aviso a las autoridades correspondientes, Policía Municipal y Estatal, lo que permitió instalar desde el C5i una mesa para resolver la crisis y poner en marcha un operativo.

Además de realizar el uso de tecnología que permitió rastrear la ubicación de las víctimas.

Para ello, se realizó un despliegue en las comunidades cercanas a la ubicación y fue justo en la carretera Vigas-Portales, donde policías ubicaron a dos sujetos que intentaban huir a bordo del vehículo Chevy propiedad de las víctimas.

Tras ser interceptados, se les aseguró un arma de fuego de fabricación casera.

Al ampliar la búsqueda en un inmueble cercano, los oficiales localizaron a los padres, a la hija y a la menor de edad, quienes se encontraban con el rostro cubierto y con crisis nerviosa.

En el lugar fueron detenidos Miguel “N”, de 57 años, originario de Hueyotlipan, Puebla, y Octavio “N”, de 31 años, vecino de Santa Apolonia Teacalco como presuntos responsables del delito de secuestro, ambos trasladados a la Fiscalía de Justicia de Tlaxcala.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a tener mucho cuidado y evitar contactar gente desconocida por redes sociales para realizar alguna compra.

A los secuestrados se les aseguró un arma de fuego de fabricación casera Foto: Especial

JCS