Confían diputados en nuevo canciller

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), confió en que el canciller Roberto Velasco imprimirá su liderazgo a las negociaciones internacionales de México con otras naciones.

“Representa a nuestra generación de manera muy digna”, comentó.

En entrevista, el legislador por Oaxaca contó que conoce de la capacidad del nuevo titular de Relaciones Exteriores desde que fueron compañeros de generación en sus estudios profesionales.

“Confío en la capacidad de Roberto Velasco. Lo conozco desde que éramos muy jóvenes. Estudiamos juntos en la Universidad Iberoamericana y siempre ha sido un joven talentoso, responsable, comprometido con la administración pública federal. Ha tenido la oportunidad de conocer la Cancillería desde sus entrañas”, comentó el parlamentario del Verde.

“Su talento lo ha llevado a estar en las mesas más importantes, en las negociaciones con nuestros vecinos del norte. Y yo confío en que él va implementar una agenda que realmente haga el cambio en las reuniones anuales que tiene la COP (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima), que México va a ser ejemplo, a través de su liderazgo, en el combate al cambio climático y la defensa al medio ambiente”, confió.

Dijo el vicepresidente de San Lázaro por el PVEM sentirse representando en el canciller Velasco, en tanto representa el cambio generacional. “Aplaudo esta decisión de la presidenta y celebro que mi partido haya decidido acompañarlo, sin ningún titubeo, en su nombramiento”.

Cuestionada sobre el nombramiento, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Kenia López Rabadán, comentó: “Vamos a darle el beneficio positivo al nuevo canciller, mucho éxito, porque su éxito será el de nuestro país, el de nuestra nación. Evidentemente sí es un secretario joven, pero me parece que hay que darle el beneficio positivo de éxito en su trabajo”.