Rescatan a cuatro personas arrastradas por río en Chihuahua

Cuatro personas fueron arrastradas por la creciente de un río en el municipio tarahumara de Bocoyna, Chihuahua, cuando intentaron cruzar el afluente de manera imprudencial.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las lluvias registradas la tarde del miércoles 17 de junio, personal operativo rescató a los cuatro hombres que viajaban en un vehículo en la comunidad de Sisoguichi, Bocoyna, luego que la unidad fuera arrastrada por la corriente.

Las cuatro personas fueron puestas a salvo sin que se reportaran lesiones, gracias a la intervención del personal de emergencia en la zona.

Asimismo, en Juárez se reportaron caídas de postes y árboles; en Nuevo Casas Grandes, un árbol caído e inundaciones; y en Casas Grandes inundaciones menores derivadas de la lluvia con granizo.

La CEPC exhortó a la población a evitar el cruce de ríos, arroyos y corrientes de agua, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.