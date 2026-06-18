Ahoga calor a Nuevo León, reportan sensación térmica arriba de los 40 grados

La ola de calor que azota a Nuevo León hizo que los termómetros marcarán en la entidad 40 grados, pero con una sensación térmica mucho mayor.

Durante un recorrido por el centro de Monterrey se puede ver cómo la gente hace esfuerzos por mantenerse hidratada ante el sofocante calor, aunado a la carpeta de asfalto y los motores de los vehículos que calientan más el ambiente.

El intenso calor ha obligado a que la gente salga a la calle provista de sombrillas, así como botellas de agua para mitigar la sed, así como que busque sombras o árboles para mitigar los intensos rayos del sol.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, alertó por las altas temperaturas que comenzaron a sentirse desde ayer.

“Se ha emitido un aviso de prevención por las temperaturas alcanzadas el día de hoy”, dijo el funcionario estatal.

Especificó que la máxima esperada está entre 38 y 40 grados, pero con una sensación térmica superior a los 40.

“Muy importante la mitigación del riesgo, la prevención, mantenernos hidratados”, citó.

Expuso que principalmente deben de tener cuidado las personas que trabajan al aire libre.