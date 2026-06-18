Ejecutan a comandante en el municipio de Imuris, Sonora

Gatilleros de un grupo delictivo que opera en la región fronteriza, emboscaron y acribillaron a balazos al oficial Juan Manuel Quintana Valenzuela, quien se desempeñaba como jefe de la Base Operativa de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en el municipio de Imuris, al norte de Sonora.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dijo que inició los actos de investigación por el homicidio del comandante de la AMIC, quien fue víctima de una agresión armada tipo emboscada registrada durante las primeras horas de este jueves en la colonia El Greco, en el municipio de Imuris.

“El agente, quien se desempeñaba como jefe de grupo de la base operativa de AMIC en Imuris, participó en diversas acciones relevantes para el combate a la delincuencia y en la detención de objetivos prioritarios”, afirmó la Fiscalía de Justicia en Sonora, quien recalcó que el ataque contra el comandante Juan Manuel Quintana es una represaría por su trabajo contra los grupos delictivos.

Personal de Servicios Periciales y del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense procesaron la escena del crimen e interrogaron testigos, análisis balístico y demás diligencias para establecer las circunstancias del ataque.

“La FGJES, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, actuará en consecuencia con toda la capacidad institucional para identificar, ubicar y capturar a quien o quienes resulten responsables de este crimen, a fin de llevarlos ante la justicia”, agregó la Fiscalía en Sonora.

Actualmente continúan los operativos en la región, pero no hay reportes de sospechosos detenidos o identificados.