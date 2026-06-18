Alertan sobre riesgos de trata infantil durante el Mundial 2026; capacitan a 2 mil funcionarios

Ante el incremento de visitantes nacionales y extranjeros que se espera durante la Copa Mundial FIFA 2026, cerca de 2 mil servidores públicos fueron capacitados para identificar posibles casos de trata de personas y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes durante el desarrollo del evento deportivo.

La capacitación fue impulsada por Save the Children México y estuvo dirigida a personal del Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, procuradurías de Protección y alcaldías de la capital del país.

De acuerdo con la organización, los contextos de alta movilidad, turismo y concentración masiva de personas pueden representar mayores desafíos para la protección de la infancia, por lo que resulta necesario fortalecer las capacidades de quienes se encuentran en primera línea de atención y servicio.

Las y los participantes recibieron herramientas prácticas para identificar señales de alerta, prevenir posibles situaciones de trata y activar mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes durante el Mundial 2026.

Dirk Glas, director general de Save the Children México, señaló que la justa mundialista debe representar un espacio seguro para todas las personas, por lo que llamó a reforzar la coordinación institucional en favor de la niñez.

“La Copa Mundial FIFA 2026 debe ser un espacio de encuentro, celebración y disfrute para todas las personas. Sin embargo, mientras millones de personas se reúnen para vivir este evento, también es fundamental reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a riesgos que pueden incrementarse en contextos de alta movilidad y turismo”, indicó.

Agregó que fortalecer las capacidades institucionales y generar mecanismos de coordinación entre autoridades puede marcar una diferencia importante para garantizar entornos seguros y protectores para la población infantil.

Como parte de esta estrategia, la organización desarrolló el cuadernillo Herramientas para la protección de niñas, niños y adolescentes en el marco del Mundial 2026, una guía práctica que reúne orientaciones para la identificación de riesgos y la actuación de servidores públicos y personas que mantienen contacto directo con menores de edad.

El material fue diseñado para apoyar la detección oportuna de posibles situaciones de vulnerabilidad y ofrecer herramientas para la activación de protocolos de atención y protección. Además, está disponible para descarga gratuita y busca permanecer como una herramienta de consulta incluso después de la realización del torneo.

Paralelamente, Save the Children México puso en marcha una campaña informativa a través de plataformas digitales con el propósito de acercar información preventiva a servidores públicos, comunidades y población en general.

Entre los materiales difundidos se encuentran los videos Saca la roja contra la trata: protejamos a niñas y niños en México, Pasos clave para identificar una situación de riesgo de trata y ¿Cómo puedes hacer un primer contacto con enfoque de niñez y adolescencia?, enfocados en sensibilizar sobre los riesgos de trata, fortalecer la capacidad de identificación de señales de alerta y orientar la actuación ante posibles situaciones que comprometan la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

La organización informó que los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones ya forman parte de las acciones implementadas por personal de primera línea en distintos puntos de atención y servicio.