Un cocodrilo que fue localizado en un canal pluvial de la colonia Llano Largo, en Acapulco, fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil municipal, y posteriormente trasladado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al arroyo Colacho, donde fue reintegrado a su hábitat natural.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia federal, la intervención se realizó luego de que las autoridades municipales solicitaran apoyo para recibir y revisar al ejemplar, cuya presencia en el canal pluvial representaba una situación que requería atención especializada.

Una vez que el personal de la Profepa realizó la valoración física del reptil, determinó que se encontraba en condiciones adecuadas para sobrevivir en su entorno natural, por lo que se descartó la necesidad de mantenerlo bajo resguardo y se procedió con su traslado.

El destino fue el arroyo Colacho, un ecosistema costero que cuenta con las condiciones ambientales necesarias para albergar a esta especie y permitir su permanencia en un entorno natural.

No es un caso aislado en el puerto

El rescate se suma a otros reportes de presencia de cocodrilos en distintos puntos del puerto. Apenas el 1 de noviembre, medios locales informaron sobre la captura de un ejemplar de aproximadamente 2.5 metros de longitud en el fraccionamiento Las Garzas, ubicado en las inmediaciones de Llano Largo, el río de La Sabana y la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.

En ese caso, elementos de Protección Civil y Bomberos municipales aseguraron al animal y posteriormente lo entregaron a inspectores de la Profepa, quienes lo liberaron en un afluente del río Colacho, conectado con la Laguna Negra de Puerto Marqués.

Días antes, el 28 de octubre, también fue rescatado otro cocodrilo de aproximadamente tres metros de largo en un canal pluvial que atraviesa las instalaciones de la Octava Región Naval, en Icacos. En las maniobras participaron elementos de la Secretaría de Marina, personal de la Profepa y bomberos municipales.

Estos acontecimientos reflejan la presencia de fauna silvestre en los cuerpos de agua y zonas costeras de Acapulco, donde los canales, ríos, lagunas y arroyos forman parte de los espacios naturales que utilizan estas especies.