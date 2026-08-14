Presidenta Claudia Sheinbaum entrega viviendas en Reynosa y Matamoros

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó en Tamaulipas 382 viviendas del Infonavit y Conavi, 308 escrituras del Insus y 616 constancias de finiquito del Fovissste de créditos impagables en Reynosa y en Matamoros.

La Mandataria federal aseguró que el programa Vivienda para el Bienestar representa el principio de la 4T “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Venimos de un evento en Reynosa, donde también entregamos vivienda del Infonavit y ahora regresamos, porque regresamos a este lugar, aquí pusimos la primera piedra y ahora ya estamos entregando las primeras viviendas. El programa de Vivienda para el Bienestar es justicia, no es más que eso, primero porque como bien dijo Rodrigo y es una frase del presidente López Obrador: ‘por el bien de todos, primero los pobres’”, resaltó.

La presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que la meta de su Gobierno es construir 1.8 millones de viviendas como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, además de otorgar 1.8 millones de créditos para mejora de vivienda, un millón de escrituras y la condonación de créditos impagables.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que Tamaulipas es la segunda entidad con mayor avance en la construcción de vivienda, con un 63% de las 83 mil 183 que se tienen como meta en la entidad.

La funcionaria federal detalló que en el fraccionamiento Puerta Grande, en Reynosa, se entregaron 350 viviendas y 50 ya están habitadas del Infonavit; 107 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y 301 constancias de finiquito de créditos impagables del Fondo de la Vivienda del Fovissste; mientras que en Matamoros fueron 32 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 201 escrituras del Insus y 315 constancias de finiquito del Fovissste.

El director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, resaltó que la meta de vivienda en Tamaulipas por parte del organismo pasó de 30 mil a 60 mil nuevas casas, que representará una inversión superior a los 38 mil millones de pesos y de las cuales ya se tienen contratadas 47 mil.

Por último, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum realizará este fin de semana la supervisión de obras hidráulicas, convivencia con jóvenes y concluirá con la inauguración del Hospital General del ISSSTE en Tampico y el Hospital General del IMSS Bienestar en Ciudad Madero.