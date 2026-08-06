Así encontraron a 14 perritos rescatados de la llamada Granjita de Chopos en Ixtapaluca

Tras múltiples denuncias en redes sociales por maltrato animal, esta mañana 14 perritos fueron rescatados de un albergue improvisado en un área pública del municipio de Ixtapaluca.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y de la Dirección de Desarrollo Territorial, Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Ixtapaluca dio cumplimiento a una orden de cateo emitida por un juez y comprobó las condiciones precarias y el hacinamiento en que tenían a los animales.

Excélsior / Rodolfo Dorantes

Al ingresar a la precaria estructura de concreto y lámina, dividida en reducidos espacios donde se mantenía amarrados a los perros, los veterinarios fueron sacándolos uno a uno y se percataron, a simple vista, de que en su mayoría presentaban deshidratación, desnutrición, infecciones en la piel, laceraciones e infestación mixta de parásitos externos, entre otros problemas que ponen en riesgo su vida.

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Vecinos pidieron a las autoridades locales y estatales que se desmantelara el lugar, instalado en un parque público de la Unidad Habitacional San Buenaventura, en Ixtapaluca, para evitar que los encargados de la llamada “Granjita de Chopos” volvieran a tener animales encerrados únicamente para su sufrimiento.

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El predio quedó asegurado por la FGJEM, mientras que los lomitos quedaron a disposición de las autoridades de la CEPANAF, cuyos especialistas serán los encargados de realizar los estudios para conocer las condiciones reales del estado de salud de los perros.

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Investigación por presunto maltrato animal

El caso se enmarca en las facultades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para investigar posibles delitos relacionados con el maltrato animal. En la entidad, el Código Penal del Estado de México contempla sanciones para quienes provoquen actos de crueldad, lesiones o la muerte de animales, además de permitir el aseguramiento de ejemplares cuando existan indicios de que su integridad está en riesgo.

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Atención veterinaria y resguardo

Tras su rescate, corresponde a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) realizar la valoración clínica integral de los perros para determinar su estado de salud, establecer tratamientos médicos y definir si alguno requiere atención especializada. La dependencia también es responsable del resguardo temporal de los animales mientras avanzan las investigaciones y se determina su situación jurídica.

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Denuncias ciudadanas y bienestar animal

Las denuncias difundidas por vecinos y usuarios de redes sociales fueron un elemento que derivó en la intervención de las autoridades. En México, especialistas en bienestar animal recomiendan reportar casos de presunto maltrato ante las fiscalías y autoridades municipales competentes, acompañando las denuncias con evidencia verificable cuando sea posible, a fin de facilitar la integración de las investigaciones.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen personas detenidas o imputadas por estos hechos. El estado de salud definitivo de los 14 perros dependerá de las evaluaciones veterinarias que realice la CEPANAF durante los próximos días.

Excélsior / Rodolfo Dorantes

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