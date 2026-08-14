Reiteran que hay suficiente antídoto para picaduras de alacrán en Durango

Autoridades sanitarias confirmaron que existe el abasto suficiente de suero anti alacránico en caso de ser necesario, debido a que está es la temporada donde más picaduras se registran por este arácnido en Durango.

Edgar Rodríguez, jefe del Departamento de Zoonosis y Vectores, de la Secretaria de Salud de la entidad, informó que en estos momentos se disponen de más de cuatro mil frascos de suero antialacránico y están próximas por llegar ocho mil más a las unidades médicas, de tal manera que no hay desabasto.

Lo anterior luego de que un menor falleciera en días pasados por una picadura de alacrán en el municipio de Topia, en la zona serrana de la entidad, donde el infante fue trasladado a un consultorio particular para su atención médica, en donde no contaban con el antídoto, reportándose el fallecimiento del pequeño.

El faboterápico de antialacránico, antiarácnido y antiviperino, lo distribuimos a través de los hospitales, del personal de las unidades móviles de Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, son las que acuden a las unidades; en el caso de Topia, por ejemplo, en las casas de salud donde no hay centros de salud ni hospitales, allí el personal de PFAM deja faboterápico, antialacránico, antiarácnido y antiviperino, entonces esa es la distribución; en hospitales, nos hacen la solicitud directamente aquí, nosotros le damos la salida, nosotros tenemos abasto suficiente”.

Manifestó que específicamente en el caso de Topia, se han registrado ocho casos que han sido tratados de forma favorable en lo que va del año, por lo que conforme al número de casos es como se entrega el medicamento.

Edgar Rodríguez, puntualizo que actualmente en la capital tienen cuatro mil 462 casos atendidos de todas las edades, desde niños, hasta adultos mayores.

Refirió que el gasto anual de faboterápico de antialacránico es de alrededor de 20 mil a 22 mil frascos de consumo, se han aplicado seis mil 238 frascos, como es la temporada alta, es cuando más frascos se están utilizando.

Hizo un llamado a la población para que no utilicen medicamentos caseros o analgésicos, que inhiben el dolor, ese es el síntoma primario, pero el envenenamiento continúa.

¿Qué sucede a la hora y media después de la picada del alacrán, si pusieron analgésico? Perdimos ese tiempo, llegan al hospital con síntomas moderados, como la salivación o sialorrea; problemas de nistagmos, que es cuando los ojos se mueven involuntariamente, sigue la dificultad respiratoria, hasta que ya no pueden respirar y fallecen, por eso hay que acudir inmediatamente a recibir atención médica”.

El jefe del Departamento de Zoonosis y Vectores de la Secretaria de Salud, manifestó que, después de la picadura de un alacrán, se cuenta con un rango de una hasta tres horas, tiempo en que se puede actuar, en caso de que pasen las tres horas es complicado.

Los municipios que presentan el mayor número de casos son: