Localizan tres cuerpos calcinados dentro de vehículo en Jalisco

Un total de tres cuerpos calcinados fueron localizados al interior de un vehículo en el municipio de Tuxpan, Jalisco.

Los hechos ocurrieron en una brecha que conduce a la localidad de Los Mazos, en la colonia del mismo nombre.

Al número de emergencia 911 se recibió el reporte de un vehículo en llamas, en cuyo interior había personas.

Foto: Especial

Elementos de la Comisaría de la Policía Municipal de Tuxpan arribaron al sitio y localizaron un automóvil que había sido consumido completamente por el fuego. Al revisar el interior, encontraron restos humanos, por lo que solicitaron la intervención de personal especializado.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió al lugar y confirmó el hallazgo de tres cuerpos calcinados; dos de ellos se encontraban en la cajuela y, uno más, en el asiento trasero.

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Durante las primeras diligencias, los elementos se entrevistaron con un familiar de las víctimas, quien señaló que los fallecidos se dedicaban al comercio de autopartes.

El área fue asegurada por las autoridades, mientras las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incendio y determinar quiénes serían los responsables.