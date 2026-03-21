Rescatan a 29 perritos en Sahuayo que vivían en condiciones de maltrato extremo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que fueron rescatados 29 perros que se encontraban en condiciones severas de abandono y deterioro físico dentro de un domicilio en el municipio de Sahuayo, Michoacán. El operativo se realizó tras cumplirse una orden de cateo en una vivienda ubicada en la colonia Las Brisas, donde además fue detenida una mujer por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal.

Durante la intervención, el personal ingresó al inmueble y localizó a los ejemplares hacinados en distintos espacios, sin condiciones mínimas de higiene ni resguardo. Los caninos presentaban lesiones, desnutrición y un marcado deterioro en su estado de salud. El lugar se encontraba en condiciones insalubres, con acumulación excesiva de heces, basura y objetos en desuso, lo que generaba un entorno de abandono y riesgo para los animales.

La Fiscalía de Michoacán rescató a 29 perros en condiciones de maltrato extremo en Sahuayo. FGE Michoacán

Tras el hallazgo, se solicitó el apoyo de autoridades municipales y de personal especializado, quienes llevaron a cabo el aseguramiento, manejo y traslado de los ejemplares a un espacio adecuado para su resguardo provisional.

En el lugar fue detenida Lizabeth N., en flagrancia, por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal. La mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes y se le leyeron sus derechos conforme a lo establecido en la ley.

Sanciones por maltrato animal en Michoacán: lo que marca la ley

En Michoacán, el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal del Estado y regulado también por la Ley de Protección a los Animales de Michoacán. Ambas normativas establecen sanciones que buscan garantizar el bienestar de los animales y castigar a quienes cometan actos de crueldad, sufrimiento innecesario o abandono.

El Código Penal de Michoacán considera maltrato animal cualquier acción que provoque lesiones, sufrimiento o la muerte de un animal doméstico o silvestre que no sea considerado plaga. La ley también contempla como maltrato el abandono en condiciones que pongan en riesgo la vida del animal, así como la utilización de métodos violentos en su crianza, transporte o sacrificio.

La Fiscalía de Michoacán rescató a 29 perros en condiciones de maltrato extremo en Sahuayo. FGE Michoacán

La Ley de Protección a los Animales de Michoacán complementa este marco al establecer obligaciones para los propietarios, criadores y autoridades municipales. Entre ellas se incluyen el deber de proporcionar alimentación adecuada, atención médica, espacios dignos y evitar cualquier forma de violencia física o psicológica.

Las sanciones por maltrato animal en Michoacán pueden ser de carácter penal y administrativo. En el ámbito penal, el Código establece penas de prisión que van de seis meses a varios años, dependiendo de la gravedad del acto y de si se trata de reincidencia. También se contemplan multas económicas como sanción adicional o como reparación del daño.

En el ámbito administrativo, las autoridades municipales y estatales pueden imponer clausuras de establecimientos, retiro de permisos de operación e incluso la inhabilitación de responsables en casos de criaderos, refugios o negocios que incumplan con la normativa.