Repuntan muertes por enfermedades infecciosas en México; 2024, el peor año en 27 años

A partir de la década de 1990 se comenzó a hablar en México de una rápida “transición epidemiológica” y se señalaba que cada vez habría más defunciones por enfermedades crónico-degenerativas (lo cual ocurrió más rápido de lo previsto) y que se reducirían aceleradamente las provocadas por infecciones (lo cual no ocurrió).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran cómo, con el paso de los años, se generaron algunos avances, lentos y desiguales en el país, pero que, a partir de 2018, comenzó un proceso de regresión e incremento en el número de personas fallecidas por lo que se denomina, en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10/2), como Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias.

DATOS DEL INEGI

Según las estadísticas vitales del Inegi, entre los años 1998 y 2024 han fallecido en el país, por el tipo de enfermedades señaladas, 498 mil 585 personas. Para ponerla en dimensión, es cifra equivaldría a casi 70% de la población de Colima, que es el menos densamente poblado del país.

A partir de la fecha señalada, se había dado una disminución, muy lenta, pero importante, en el número de decesos registrados por esas causas. En efecto, entre 1998 y 2000, el promedio de defunciones fue de 19 mil 660 casos por año; entre 2001 y 2005 el promedio fue de 18 mil 350; para el periodo de 2006 a 2010, descendió a 17 mil 774; entre 2011 y 2015 fue de 17 mil 523; mientras que el estancamiento comenzó a mostrarse en el periodo de 2016 a 2020, con 17 mil 563 decesos. Cabe destacar que el punto de inflexión fue 2018, pues mientras que en 2017 se había registrado la cifra más baja del periodo, con 15 mil 955 defunciones, en 2018 el crecimiento fue muy relevante pues se llegó a 18 mil 100 casos.

A partir de ese año, aunque fluctuantes, la tendencia es al alza: en 2019 fueron 19 mil 941 casos; en 2020, debido a los efectos de la pandemia, se tienen 17 mil 958 decesos; para 2021 la cifra creció otra vez, para llegar a 18 mil 767; para 2022 fue de 19 mil 941; en 2023 creció a 21 mil 242 mientras que en 2024 se llegó de forma preocupante a la mayor cifra en 27 años, con 23 mil 610 defunciones por las causas señaladas.

LAS PREOCUPANTES “BACTERIAS ASESINAS”

En el universo de esas defunciones, preocupan particularmente las clasificadas como “Otras enfermedades bacterianas”, en las cuales están incluidas, por ejemplo, la lepra, el tétanos neonatal y obstétrico, la difteria, la tos ferina; la escarlatina, la erisipela, la sepsis estreptocócica, entre otras. En este grupo, igualmente se registra una peligrosa regresión a partir de 2018. En efecto, de 1998 a 2000 el promedio fue de 3 mil 421 decesos anuales; del 2001 a 2005, el promedio fue de 3 mil 820; del 2006 a 2010 fue de 4 mil 179; de 2011 a 2015 fue prácticamente del mismo nivel, con 4 mil 187 defunciones al año.

En contraste, en el periodo 2016 a 2020 el promedio creció a 4 mil 465 casos por año, teniendo como punto de inflexión en 2018 pues ese año se registraron 5 mil 178 defunciones, frente a las 3 mil 37 del 2017. Finalmente, para el periodo 2021 a 2024 el promedio es de 7 mil 640 casos, con la mayor cifra registrada en ese último año, que es la peor de los últimos 27 años comparables, pues de llegó a 9 mil 17 defunciones.

POBREZA ASESINA

El aumento de las defunciones por rickettsiosis refleja más que un problema infeccioso: es pobreza, marginación territorial y falta de servicios básicos. Estas muertes, asociadas a picaduras

de artrópodos, revelan fallas estructurales en vivienda, saneamiento, prevención y acceso oportuno a la atención médica, especialmente desde 2018. En efecto, el incremento reciente de

defunciones muestra cómo la falta de vivienda adecuada, control de vectores y atención médica temprana convierte infecciones tratables en causas de muerte, particularmente en regiones

marginadas del país. Así, las muertes por rickettsiosis deben leerse como marcadores de exclusión social, comparables en su significado a la persistencia del tétanos, la tos ferina o la sepsis en poblaciones empobrecidas.

Fuente: elaboración propia con base en los datos de mortalidad de www.inegi.org.mx

PREVENCIÓN Y ANTIRRETROVIRALES: LA CLAVE

El gráfico evidencia una trayectoria marcada por estancamiento y retrocesos, más que por avances sostenidos en el control del VIH. Las oscilaciones observadas sugieren problemas persistentes de diagnóstico tardío, interrupciones en la continuidad del tratamiento antirretroviral y barreras estructurales de acceso a los servicios de salud, especialmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad. A ello se suman el estigma y la discriminación, que retrasan la atención oportuna, así como debilitamientos institucionales en prevención y seguimiento clínico. El repunte posterior a la pandemia apunta, además, a efectos acumulados de desatención sanitaria, lo que revela que la mortalidad por VIH sigue siendo un reflejo directo de desigualdades sociales no resueltas.

Fuente: elaboración propia con base en los datos de mortalidad de www.inegi.org.mx

cva*