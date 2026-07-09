Más de 11 mil armas se han entregado de manera voluntaria en el país: Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 1 de octubre de 2024, que inició el programa Sí al desarme, Sí a la paz, al 6 de julio de 2026, se han entregado de manera voluntaria y anónima 11 mil 679 armas de fuego en el país.

Desde el atrio de la Basílica de Guadalupe, la titular de Gobernación detalló que del total, 6 mil 404 son armas cortas; 3 mil 419 son armas largas; 1,856 granadas, además más de 700,000 cartuchos.

“Nos da mucho gusto que la población se deshaga de este tipo de artefactos que ponen en el riesgo en la vida de los integrantes de las familias, y también que participen en el intercambio de juguetes bélicos por educativos. Creemos firmemente que si una sola vida se salva con este programa bien vale la pena todo el esfuerzo”, remarcó.

Rosa Icela Rodríguez enfatizó que, con la destrucción de armas se han evitado muertes violentas y el programa ha contribuido en la reducción del casi 50% los homicidios dolosos en el país.

“Se han destruido miles de armas. Se han evitado muertes y personas heridas. Entre todas y todos hemos contribuido hacer eso posible. Por eso tenemos que seguir promoviendo la entrega voluntaria de armas de fuego”, dijo.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, puntualizó que solo en la capital del país salieron de las calles mil 800 armas y 191 municiones, además del canje de 700 juguetes bélicos por juguetes lúdicos, que también serán intercambiados por libros para promover la cultura.

Reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por los resultados de estas acciones, como la reducción de casi el 50 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos; mientras que en la Ciudad de México, el pasado mes de junio y en el contexto de la celebración del Mundial, se logró la incidencia más baja de este delito en los últimos 15 años.