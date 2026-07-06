Que Siga la Democracia impugna ante el TEPJF negativa del INE para obtener registro como partido

Con el respaldo de simpatizantes reunidos en las escalinatas de la entrada principal de las oficinas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la Ciudad de México, el presidente nacional de Que Siga la Democracia, Edgar Garza Ancira, presentó este lunes la impugnación contra la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que negó a la organización su registro como partido político nacional.

Acompañado por integrantes y dirigentes de la agrupación, Garza Ancira afirmó que confían en que la sala superior revoque la determinación del INE al considerar que la organización cumplió con todos los requisitos legales para participar en las elecciones de 2027.

"Tenemos la convicción de que el tribunal nos dará la razón y garantizará el derecho de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos a contar con una nueva opción política", sostuvo el dirigente al término de la presentación del recurso.

La organización argumentó que existen precedentes en los que el tribunal electoral corrigió decisiones del INE relacionadas con el registro de nuevos partidos, como ocurrió con Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, por lo que confía en que prevalezcan criterios similares en este caso.

Garza Ancira aseguró que la impugnación contiene los elementos jurídicos necesarios para revertir la resolución del instituto y sostuvo que el proyecto representa una alternativa política respaldada por cientos de miles de ciudadanos que participaron en el proceso de constitución de la organización.

Asimismo, hizo un llamado para que la resolución del tribunal se emita con oportunidad, al advertir que cualquier retraso podría afectar las condiciones de equidad para competir en el proceso electoral de 2027.

La sala superior deberá analizar en las próximas semanas si confirma la negativa del INE o revoca la decisión para permitir Que Siga la Democracia obtenga su registro como partido político nacional.