Reportan tres aficionados lesionados por brincar bardas del Parque Fundidora en Nuevo León

En medio de la euforia por el partido México-Ecuador, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León reportó tres lesionados por caída, aparentemente al tratar de intentar ingresar a las instalaciones del Fan Fest que se realiza en el Parque Fundidora, en Monterrey.

Desde temprana hora se informó que los accesos al inmueble en donde se transmiten los partidos del Mundial se encontraban cerrados porque había llegado a su máximo de cupo.

Sin embargo, los aficionados comenzaron a brincar las bardas del Parque.

A la altura del acceso 9 que está casi en el cruce de Washington y Félix U Gómez se reportó que los aficionados comenzaron a brincar las rejas para ingresar por la zona de Santa Lucía.

Trascendió que en su intento por tratar de disuadir de su objetivo a los ciudadanos que intentaban ingresar a la fuerza al inmueble uniformados comenzaron a rociar gas pimienta.

A TOPE

A través de un comunicado, el gobierno de Nuevo León informó que las tres sedes de los eventos mundialistas: Parque Fundidora, el Parque del Agua y la Explanada de los Héroes en la Macroplaza se encontraban al tope.

Desde temprana hora, los aficionados comenzaron a movilizarse a estos lugares y pintaron de verde el ambiente al vestir la playera de la Selección Nacional.