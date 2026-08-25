Modernización del transporte en Morelia: Retirarán 280 camiones viejos 

Dentro del plan complementario para el desarrollo del Morebús en la capital de Michoacán, un total de 280 camiones del transporte público que se encuentran en mal estado serán retirados de circulación y enviados a chatarrización. En su lugar, se incorporarán 160 camiones híbridos de última generación.

Las unidades que saldrán de servicio presentan un alto grado de deterioro y antigüedad, incumpliendo las normas ambientales vigentes al generar de manera conjunta más de 25 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) a la atmósfera.

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que este reemplazo permitirá reducir de forma significativa las emisiones de gases contaminantes sin afectar la oferta de transporte.

La medida mejorará de manera directa las condiciones de movilidad para más de 300 mil habitantes de la zona poniente de la ciudad. Asimismo, se proyecta que el sistema Morebús opere como una red de transporte rápido, sustentable y moderno, con la capacidad operativa necesaria para atender diariamente a alrededor de 80 mil usuarios.

Respecto al impacto ambiental de este proyecto integral de movilidad, el mandatario michoacano enfatizó que “el proyecto Morebús contempla además una reducción de hasta 44 por ciento en las emisiones de gases contaminantes asociadas al sistema, con lo que se busca contribuir a mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una movilidad más sustentable en Morelia”.

Esta sustitución del parque vehicular obedece a una estrategia global de ordenamiento del transporte en la entidad. Como antecedente de esta política de renovación, Ramírez Bedolla indicó que previamente se entregaron y pusieron en funcionamiento las primeras 80 unidades nuevas destinadas a los colectivos del transporte urbano en el municipio de Uruapan, proyecto que requirió una inversión pública de 85 millones de pesos.