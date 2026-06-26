Reportan primer caso de gusano barrenador en un oso negro de NL

El primer caso de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia homnivorax), en un ejemplar de Oso Negro (Ursus americanus), en vida libre en México, se atendió en Nuevo León, gracias a reportes ciudadanos.

Gusano Barrenador en un Oso Negro Parques y Vida Silvestre de Nuevo León

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León (PVSNL), realizó la captura de una hembra y sus dos oseznos el pasado 28 de mayo. Al hacer la revisión médica, pudo confirmar que la madre tenía una lesión en el cuello con gusanera, mientras que las crías se encontraban completamente sanas.

Gusano Barrenador en un Oso Negro Parques y Vida Silvestre de Nuevo León

El Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), confirmó la presencia del parásito, por lo que se inició un protocolo de atención con duración de tres semanas, hasta lograr que la herida cerrara completamente.

El equipo especializado de Parques y Vida Silvestre, estableció una dieta controlada para los visitantes, que se mantuvieron aislados, mientras se administraban antibióticos y analgésicos a la mamá.

Ejemplar de Oso Negro Parques y Vida Silvestre de Nuevo León

Tras mostrar una recuperación total y sin heridas abiertas, el pasado martes 23 de junio, la osa y sus pequeños fueron reintegrados con éxito a su hábitat natural.

BALANCE

De acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), México lleva 21 casos acumulados de Gusano Barrenador del Ganado en animales silvestres.

Según el reporte de la Semana Epidemiológica número 24, actualmente hay dos casos activos en Guanajuato y San Luis Potosí.

Mientras que los casos acumulados se confirmaron en Yucatán (4), Guanajuato (2), Jalisco (2), Veracruz (4), Campeche (2), Chiapas (2), San Luis Potosí (2), Nuevo León. (1), Quintana Roo (1), y Tabasco (1).

Cabe recordar, que entre los casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado en ejemplares de vida silvestre, ya se reportó la muerte de un mono Saraguato, macho de cinco años de edad, registrada el 4 de diciembre de 2025, en el municipio de Palenque, Chiapas.