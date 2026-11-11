Reportan muerte de otro interno en Cereso de Pachuca; segundo caso en menos de 72 horas

Un segundo hombre privado de la libertad murió en menos de 72 horas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca. A diferencia del caso anterior, en el que el fallecimiento habría derivado de una riña al interior del penal, esta vez la muerte fue atribuida inicialmente a un posible padecimiento cardiaco.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que el segundo fallecido fue identificado con las iniciales J. A. Á. P., de 34 años, originario de Tlalnepantla, Estado de México, quien se desvaneció repentinamente alrededor de las 08:50 horas de este miércoles 11 de noviembre, mientras realizaba actividades comunitarias dentro del centro penitenciario.

Tras el incidente, fue trasladado al área de Urgencias del Hospital General de Pachuca, donde recibió atención médica; sin embargo, posteriormente el personal hospitalario notificó su fallecimiento.

De acuerdo con el dictamen médico preliminar, el deceso pudo estar relacionado con una miocardiopatía isquémica, aunque la causa oficial deberá establecerse mediante los estudios periciales correspondientes por parte de las autoridades ministeriales.

Con este hecho suman dos personas privadas de la libertad fallecidas en el Cereso de Pachuca en un lapso menor a tres días. El primer caso ocurrió el domingo, cuando un preso agredió a otro con un arma blanca provocando una lesión por la que finalmente falleció.

El otro interno fue asesinado con arma blanca

Un conflicto de índole sentimental y familiar habría desencadenado el asesinato de un interno del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, Hidalgo, quien fue atacado con un arma blanca por otro recluso en el área de comedores del centro penitenciario.

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, informó que las primeras indagatorias apuntan a problemas personales entre la víctima, identificada con las iniciales J. I. V. B., y el presunto responsable, A. D. B. H., quienes compartían galera y realizaban actividades laborales en el mismo espacio.

De acuerdo con el funcionario, el señalado habría manifestado que la agresión estuvo relacionada con cuestiones sentimentales y familiares, aunque las circunstancias del enfrentamiento continúan bajo investigación.

El homicidio ocurrió poco antes del inicio del horario de visitas familiares, en la zona común de comedores, donde las personas privadas de la libertad cuentan con espacios para comercializar alimentos.

Tras el ataque, custodios penitenciarios intervinieron y aseguraron al probable agresor, quien fue entregado al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La víctima purgaba una condena de 37 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio.

Una vez concluidas las diligencias periciales, se permitió el acceso de los familiares al penal, sin que se registraran otros incidentes.