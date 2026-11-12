Se intoxican dos alumnos de secundaria en NL; presumen que fue con gomitas

Dos estudiantes de secundaria fueron trasladados a un hospital luego de presentar síntomas de presunta intoxicación tras consumir gomitas durante un festejo escolar en Santa Catarina, Nuevo León. Las autoridades municipales dieron seguimiento al caso, mientras que la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes quedó a cargo de las investigaciones.

Los hechos ocurrieron en la Escuela Secundaria Técnica 45 “Alfonso Reyes”, ubicada en la colonia Residencial Santa María, donde los alumnos comenzaron a sentirse mal después de ingerir los dulces.

Tras recibir el reporte, personal de la Dirección de Prevención Social, de la Policía de Proximidad y de la Policía de Protección a la Mujer intervino para atender la situación y dar seguimiento a lo ocurrido.

A través de un comunicado, las autoridades informaron que el caso será investigado por las instancias correspondientes.

La investigación correrá por parte de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes”, señalaron.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué sustancia contenían las gomitas ni han detallado el estado de salud de los estudiantes después de su traslado al hospital.

Las autoridades no han precisado qué sustancia contenían las gomitas. Facebook

Otro caso de presunta intoxicación

El nuevo incidente ocurre después de que, durante octubre, dos alumnas de secundaria presentaran síntomas de presunta intoxicación tras consumir una bebida de té helado en otro plantel educativo del mismo municipio.

En aquella ocasión, las menores se encontraban en la Secundaria Número 11, ubicada en la colonia Mártires de Cananea, cuando comenzaron a experimentar malestares después de beber el líquido.

Luego de que las estudiantes reportaron su condición a las autoridades escolares, se solicitó apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al plantel para brindarles atención.

Una de las alumnas, quien aparentemente presentaba mayores afectaciones, fue trasladada a la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

En el lugar también se presentó personal de la Policía de Proximidad de Santa Catarina para apoyar en las labores correspondientes.

Aunque ambos episodios ocurrieron en escuelas secundarias del municipio, las autoridades no han informado que exista alguna relación entre los dos casos.

¿Qué hacer ante una posible intoxicación?

Ante síntomas de una posible intoxicación por alimentos, bebidas o sustancias desconocidas, es importante actuar rápidamente y solicitar atención médica.

Si una persona presenta pérdida del conocimiento, convulsiones, dificultad para respirar o confusión intensa, se debe llamar inmediatamente al 911.

Tampoco se debe provocar el vómito ni administrar leche, aceite, limón, alcohol, medicamentos o remedios caseros para intentar contrarrestar los efectos de una sustancia desconocida, ya que estas acciones pueden agravar la situación.

Si la persona está inconsciente, pero respira normalmente, se recomienda colocarla de lado, siempre que no exista sospecha de una lesión de columna. En caso de que no respire normalmente, se debe llamar al servicio de emergencias e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), siguiendo las instrucciones del operador.

Cuando se trata de menores de edad, es fundamental informar inmediatamente a sus familiares, activar los protocolos de emergencia del plantel y proporcionar al personal médico toda la información disponible sobre los productos que consumieron.