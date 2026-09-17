Reportan detención del titular de Seguridad de Coyuca y nueve policías

Mario Arturo Castillo Ramos, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, fue detenido junto con nueve elementos de la corporación durante un operativo en el que participaron efectivos de la Marina, Sedena y Guardia Nacional, de acuerdo con reportes de medios locales.

La movilización ocurrió en medio de una serie de hechos violentos registrados en la región de la Costa Grande de Guerrero y días después de que familiares de José Ángel López Girón denunciaran públicamente su presunta detención arbitraria por policías municipales.

Tras la captura del funcionario y los nueve agentes, elementos federales permanecieron en el municipio para mantener el resguardo de las instalaciones de Seguridad Pública y prevenir nuevos incidentes.

Como parte del despliegue de seguridad fueron instalados retenes sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en ambos sentidos, donde elementos federales y estatales realizaron revisiones aleatorias a vehículos.

En las inmediaciones de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se observaron unidades de la Guardia Nacional, mientras que las autoridades mantuvieron bajo vigilancia la zona tras el operativo.

También fueron aseguradas las patrullas municipales con los números económicos 05 y 08. Ambas unidades fueron trasladadas sobre plataformas de grúas hacia Acapulco, donde serían sometidas a las diligencias correspondientes.

Operativo en Coyuca de Benítez, Guerrero. Facebook/Costa Órbita

El caso de José Ángel López Girón

La detención de los elementos municipales ocurre después de los señalamientos realizados por familiares de José Ángel López Girón, joven originario de la comunidad de La Laguna, municipio de Tecpan de Galeana.

De acuerdo con el testimonio de su madre, María de Jesús Girón Soberanis, José Ángel viajaba en un vehículo cuando, el viernes previo a su desaparición, llegó a un punto de revisión instalado sobre el bulevar de Coyuca de Benítez, alrededor de las 16:00 horas.

La mujer afirmó que su hijo fue obligado a descender del vehículo, esposado y trasladado a la comandancia municipal, sin que, según su versión, se le informara el motivo de la detención.

La familia sostuvo que posteriormente no recibió información clara sobre su situación jurídica ni sobre las condiciones en las que se encontraba.

María de Jesús Girón Soberanis y la esposa del joven, Yannith Cristal Texta Luna, acudieron a las instalaciones de Seguridad Pública para solicitar información.

Según el relato de los familiares, mientras se encontraban en el lugar fueron presuntamente amenazadas por personas que les exigieron retirarse y les advirtieron que podían atentar contra sus vidas.

Ante estos señalamientos, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero y anunció que solicitaría la intervención de organismos de derechos humanos y autoridades federales.

El domingo 13 de septiembre, el cuerpo de José Ángel López Girón fue localizado a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de la comunidad de El Papayo.

De acuerdo con los reportes sobre el hallazgo, el joven presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza y huellas de tortura, además de encontrarse en estado de descomposición.