Reportan bloqueos e incendios en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas amaneció este lunes 27 de abril bajo un nuevo episodio de bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y reportes ciudadanos de situaciones de riesgo en distintos sectores de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, se confirmó al menos un bloqueo en la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra, en el municipio de Miguel Alemán. La autoridad estatal reconoció además la existencia de llamados de emergencia en diversos puntos de Reynosa, sin detallar en un primer momento las causas específicas de los hechos.

Autoridades atienden reporte de bloqueo de vialidad en la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra en Miguel Alemán , así como llamados de emergencia en distintos puntos de Reynosa ", señaló la vocería.

En su comunicación oficial, la vocería pidió a la población extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades, en un contexto de alta incertidumbre durante las primeras horas del día.

Reynosa vivió una madrugada de tensión este lunes tras una ola de violencia que incluyó bloqueos, incendios y ponchallantas en distintos puntos de la ciudad”, confirmó la comunicadora Laiza Reyna.

Los hechos, presuntamente ligados a la captura de un objetivo criminal, provocaron alarma entre la población. De acuerdo con reportes ciudadanos, también se registraron detonaciones, daños a cámaras de vigilancia y obstrucciones en vialidades clave”.

Entre los sectores donde se reportaron situaciones de riesgo se encuentran Las Fuentes, Fuentes sección Lomas, Hacienda Las Fuentes, zona Ribereña, Centro, Vicente Guerrero, Virreyes, sector 4, Puerta Grande, bulevar Miguel Hidalgo, Las Cumbres, Reserva Territorial Campestre, San Antonio, Fundadores, Villas de la Joya, Palmas y Praderas Elite.

Bloqueos, incendios y uso de violencia organizada

Paralelamente, usuarios en redes sociales documentaron una serie de घटनos que evidencian un patrón coordinado. Entre ellos, destaca el despojo de vehículos a civiles para utilizarlos en el cierre de vialidades, así como la quema de llantas en avenidas clave como Aquiles Serdán.

También se reportó el incendio de unidades en un taller mecánico sobre el bulevar Morelos, donde presuntamente se encontraban patrullas de la Guardia Civil Estatal. En otras zonas, como la autopista rumbo a Río Bravo, se informó sobre el cierre total tras la quema de tractocamiones, lo que sugiere una estrategia para paralizar la movilidad regional.

A esto se suma el uso de “ponchallantas”, artefactos metálicos diseñados para dañar neumáticos, así como ataques dirigidos contra cámaras del sistema de videovigilancia C5, lo que apunta a intentos deliberados de interrumpir la capacidad de respuesta de las autoridades.

La autoridad estatal reconoció además la existencia de llamados de emergencia en diversos puntos de Reynosa. Facebook/Laiza Reyna

Zonas afectadas y testimonios ciudadanos

Los reportes ciudadanos ubican detonaciones de arma de fuego en fraccionamientos como Puerta Grande, Hacienda Las Fuentes, Balcones y Las Palmas, además de colonias como La Joya, Lampacitos y Unidad Obrera. En estos sectores, habitantes difundieron videos que registran el sonido constante de disparos, reflejando un escenario de alta tensión.

Uno de los testimonios más difundidos fue el de la creadora de contenido local Alejandra Ale Toys Cruz, quien alertó en redes sociales:

Chicas está horrible, no salgan. Reynosa está horrible, están quemando todo acá… por el blvd. Morelos…”.

Este tipo de mensajes, aunque no verificados oficialmente en su totalidad, han servido como mecanismo de alerta comunitaria en ausencia de información inmediata más detallada por parte de las autoridades.

No existe una versión oficial de la detonante

Hasta el momento, no existe una versión oficial concluyente sobre el detonante de estos hechos. Sin embargo, reportes preliminares sugieren que podría tratarse de una reacción violenta de grupos del crimen organizado, posiblemente vinculada a la detención de líderes o integrantes de alto perfil.

La ciudad de Reynosa forma parte de la denominada “frontera chica” de Tamaulipas, una región históricamente disputada por células del Cártel del Golfo, incluyendo facciones como Los Metros, Los Escorpiones y Los Ciclones. Estas organizaciones mantienen operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, migrantes y extorsión, lo que convierte a la zona en un punto estratégico dentro de la dinámica criminal en la frontera con Texas.

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