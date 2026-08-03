Repelen emboscada en Tula; hay 2 guardias nacionales heridos y 3 agresores detenidos

Un enfrentamiento armado registrado este lunes en el municipio de Tula de Allende, en Hidalgo, dejó un saldo de dos elementos de la Guardia Nacional lesionados y tres presuntos agresores detenidos, uno de ellos herido por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con reportes policiales, el intercambio de disparos ocurrió durante un operativo de seguridad realizado por personal federal en la colonia La Amistad del municipio. Según la información disponible, civiles armados habrían atacado a los agentes, quienes repelieron la agresión.

Tras el enfrentamiento, dos hombres fueron detenidos en el lugar, mientras que un tercer presunto agresor fue trasladado, bajo custodia, a un hospital para recibir atención médica debido a una lesión por arma de fuego.

Los dos integrantes de la Guardia Nacional también recibieron atención médica; hasta el momento, su estado de salud no ha sido informado oficialmente.

El sitio fue acordonado por autoridades federales y estatales para permitir las labores periciales y el levantamiento de indicios. Hasta el momento no se ha confirmado el aseguramiento de armas, vehículos u otros objetos relacionados con los hechos.

La investigación permanece en curso para determinar la identidad de los involucrados y esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.