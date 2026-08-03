Motociclista se pasa el alto y atropella a joven que iba para su trabajo

Un hombre de 27 años resultó lesionado tras ser atropellado por un motociclista cuando presuntamente intentaba cruzar una avenida en la colonia Mitras Centro, en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se reportaron este lunes alrededor de las 8:26 horas, en el cruce de las avenidas Profesor Moisés Sáenz y Simón Bolívar, donde se movilizaron elementos de Protección Civil de Monterrey y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia municipal, al llegar al sitio localizaron al joven, identificado como Samuel, de 27 años, quien había sido impactado por una motocicleta.

Según los primeros informes, el joven se dirigía a su lugar de trabajo y presuntamente contaba con la luz verde del semáforo al momento en que intentaba cruzar la vialidad.

Durante la valoración, los paramédicos detectaron que el joven presentaba dolor en el cuello, las pupilas contraídas, falta de movimiento en el brazo y la pierna izquierda, así como sangrado por el oído izquierdo.

Además, presentó una abrasión en la mano izquierda y se encontraba desorientado, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

El conductor de la motocicleta, identificado como Julio, de 49 años, también fue valorado por los cuerpos de auxilio tras el accidente.

El motociclista presentó dolor en la rodilla, que le dificultaba doblarla, además de molestias en la muñeca derecha. Sin embargo, no presentó otras lesiones de consideración.

Ambos lesionados fueron trasladados por una unidad de la Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedaron bajo valoración médica.

Tras el accidente, elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar cómo ocurrió el atropello.

Debido a las labores de los agentes viales y la atención de los cuerpos de emergencia, algunos carriles de circulación permanecieron inhabilitados de manera temporal en la zona.

Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar las responsabilidades derivadas del accidente, así como establecer si alguno de los involucrados incurrió en alguna infracción.

Hombre pierde brazo y pierna al ser atropellado por el tren

En días pasados, un hombre fue arrollado por el tren en el municipio de Monterrey, informó Protección Civil de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte, el accidente se registró en el cruce del bulevar Díaz Ordaz y Calzada Mauricio Fernández, en la colonia Miravalle, en Monterrey.

En el lugar se le brindó atención prehospitalaria al hombre, la cual estuvo a cargo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes informaron que el hombre había perdido una extremidad superior y una inferior del lado izquierdo.

El hombre fue llevado al Hospital Universitario, donde seguirá recibiendo atención médica. Al lugar también llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey.

La identidad del hombre de momento es descocida, pero Cruz Roja informó que el hombre tiene una edad aproximada de 45 años, tiene una complexión delgada y su tez es de color blanco.