Matan a balazos a dos hombres al lado de un campo de futbol

Un ataque armado registrado en la colonia 16 de Enero, del municipio de Tula, Hidalgo, en las inmediaciones de los campos de futbol, dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada, luego de que sujetos armados abrieran fuego en repetidas ocasiones.

De acuerdo con los reportes policiales, vecinos de la zona solicitaron el apoyo de las autoridades tras escuchar una intensa ráfaga de disparos. Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia, quienes encontraron a dos personas con heridas provocadas por arma de fuego.

Los paramédicos confirmaron que una de las víctimas ya había fallecido al momento de su llegada, mientras que la otra fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Durante el procesamiento de la escena, peritos localizaron al menos 40 casquillos percutidos, lo que evidencia la magnitud del ataque. La zona permaneció bajo resguardo mientras personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo realizaba las diligencias correspondientes.

La PGJEH abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil de la agresión y dar con los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado la identidad de las víctimas.

Ejecutan a abuelito recepcionista de hotel

Tres hechos violentos ocurridos en un lapso de pocas horas en los municipios de Tula de Allende, Tezontepec de Aldama y Progreso de Obregón, en Hidalgo, dejaron un saldo de dos personas asesinadas y un hombre lesionado por arma de fuego, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial en la región.

El caso más reciente se registró en la comunidad de Montecillos, en Tula de Allende, donde un adulto mayor que trabajaba como recepcionista de un hotel fue atacado a balazos dentro del establecimiento. La víctima murió en el lugar, mientras que los responsables lograron escapar antes del arribo de policías y servicios de emergencia.

Horas antes, en la localidad de Cruz de Mangas, municipio de Tezontepec de Aldama, un hombre fue encontrado sin vida dentro de una vivienda. El cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las diligencias para esclarecer el homicidio.

En Progreso de Obregón, un hombre resultó herido por disparos en una pierna durante la tarde del sábado. Paramédicos lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, el lesionado no proporcionó información sobre el agresor ni sobre las circunstancias del ataque.

Las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil de cada uno de los hechos y dar con los responsables.