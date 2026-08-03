¡Insólito! Hallan dos leones cautivos en Matamoros en menos de 12 horas

Dos felinos —un león y una leona— fueron localizados en cautiverio este lunes en diferentes puntos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Uno de ellos fue rescatado tras ser encontrado en aparente abandono en un predio.

El primer caso se reportó a la 01:00 horas, cuando vecinos de la colonia México denunciaron que en una casa deshabitada se encontraba un león dentro de una jaula.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al sitio y confirmaron el reporte, por lo que solicitaron el apoyo de otras corporaciones y de activistas.

El predio se ubica al oriente de la ciudad y, hasta el momento, se desconoce a quién pertenece.

Jesús Elías Ibarra, representante de la organización Conibio Global, informó que se trata de un ejemplar macho de aproximadamente dos años de edad, considerado aún juvenil, pues su melena apenas comienza a crecer.

Hallan dos leones cautivos en Matamoros. Alfredo Peña

Cuestionado sobre si el cautiverio reducía su peligrosidad, el activista aclaró que no, ya que sigue siendo un depredador considerado entre los más peligrosos.

También señaló que el felino se mostraba nervioso por el ruido de la gente y que, a simple vista, presentaba un alto grado de deshidratación, por lo que de inmediato le proporcionaron agua.

Además, presenta síntomas de desnutrición, aunque no de gravedad.

El león permanecía encerrado en una jaula de apenas 1.5 por 2 metros, en condiciones precarias.

Para rescatarlo, los equipos acoplaron una jaula más grande y así lograron trasladarlo. Por el momento, quedó bajo resguardo en el centro Ecopark.

Horas después, cerca de las 14:00, se reportó la presencia de una leona de aproximadamente tres años de edad en un predio bardeado del ejido La Tijerita, al sur de la ciudad.

A diferencia del primer caso, la leona se encontraba suelta dentro del terreno, el cual cuenta con bardas de hasta tres metros de altura.

Alfredo Peña

Pese a ello, las autoridades extremaron las medidas de seguridad, ya que localizaron en la puerta de acceso un espacio que podría representar un riesgo para la población.

Humberto Salazar, coordinador operativo de Protección Civil municipal, informó que, tras las primeras investigaciones, se determinó que la felina tiene propietario, por lo que este martes se le solicitará la documentación correspondiente. En caso de que no acredite la legal posesión del animal, procederán a asegurarlo.