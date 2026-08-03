Mexicali arde a 51.4 °C entre apagones masivos y protestas 

Condiciones meteorológicas extremas y fallas en la red eléctrica colapsaron la vida en la capital de Baja California durante el fin de semana, luego de que el termómetro marcara un pico de 51.4 grados centígrados en Mexicali.

A la ola de calor se sumó la interrupción del servicio de energía eléctrica, afectando durante horas a miles de hogares tanto en la zona urbana como en las comunidades agrícolas del Valle.

Reproducir El escenario de riesgo para la salud pública no cederá en los próximos días.

Malestar social y bloqueos en el Valle

La suspensión del suministro eléctrico impidió el uso de sistemas de aire acondicionado y refrigeración en medio de las temperaturas extremas, provocando el descontento de la ciudadanía:

Cierre de vías: En diversos ejidos del Valle de Mexicali, residentes molestos por la inacción oficial tomaron la iniciativa de bloquear tramos carreteros como medida de presión.

En diversos ejidos del Valle de Mexicali, residentes molestos por la inacción oficial tomaron la iniciativa de bloquear tramos carreteros como medida de presión. Reclamos masivos: A través de redes sociales y reportes directos, la población exigió la restitución inmediata del flujo eléctrico debido al riesgo de golpe de calor.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyó las interrupciones a una "falla generalizada" en el sistema regional e informó que cuadrillas operativas trabajan para estabilizar el servicio a la brevedad.

En algunos ejidos del Valle los residentes se manifestaron contra los apagaones. Mayte López

Alerta meteorológica activa

El escenario de riesgo para la salud pública no cederá en los próximos días.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a extremar precauciones, ya que el pronóstico oficial indica que las temperaturas máximas volverán a superar los 46 grados centígrados durante el resto de la semana.