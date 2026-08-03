Puebla será sede del Tianguis Turístico México 2027 y proyecta repunte económico

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México y el Gobierno de Puebla presentaron de manera oficial el Tianguis Turístico México 2027, el cual se llevará a cabo en la capital del estado del 9 al 12 de marzo.

Tras casi 14 años, el encuentro de la industria turística nacional regresa a la entidad. Durante el anuncio, la titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, resaltó que la meta es "superar las ediciones anteriores y seguir demostrando que México está de moda".

Para esta edición se buscará fortalecer la llegada de compradores internacionales procedentes de mercados emergentes como China, Corea, Japón, Reino Unido, Colombia y Brasil.

Entre las novedades del programa destaca el Pabellón de Turismo Comunitario, donde más de 300 experiencias de las 32 entidades promoverán sus productos. Asimismo, del 12 al 14 de marzo se realizará en San Pedro Cholula el encuentro "Ventana a México", un espacio gratuito para artesanos y cocineros tradicionales.

Al respecto, Rodríguez Zamora afirmó que "no llevamos a las artesanas y a los cocineros tradicionales solo para la fotografía; queremos que regresen a casa con ingresos, con ventas y con nuevas oportunidades".

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que la entidad se encuentra "al 600 por ciento" para recibir el evento. El mandatario compartió que el estado registró 8.5 millones de visitantes, una derrama económica de 10 mil 162 millones de pesos y una ocupación hotelera del 59 por ciento, sumado a una infraestructura de 31 mil 987 habitaciones de hotel y 12 Pueblos Mágicos.

Finalmente, las autoridades destacaron que la entidad se ubica en el cuarto lugar nacional en recepción de turismo internacional, respaldada por la disminución en los indicadores de seguridad durante el primer semestre de 2026, lo que consolida la confianza para albergar encuentros de talla global como la Olimpiada Nacional CONADE, los partidos de fútbol México vs Ghana, Perú vs España, Mundial de Tiro con Arco y actualmente, el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026.