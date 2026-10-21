Renuncia jueza que ordenó arrestar a exfiscal de Chihuahua César Jáuregui

La juez federal que emitió la orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, renunció un par de días después de que se dio del arresto, reveló su abogado.

Se trata de la juez Mariana Vieyra Valdés, quien renunció al cargo de jueza federal dos días después de ordenar la aprehensión del exfiscal.

El abogado de Jáuregui, Héctor Villasana ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Chihuahua donde dio a conocer dicha renuncia.

La juez Vieyra ordenó el arresto por el delito de traición a la patria.

En cuanto al nuevo juez que lleva el caso, Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien dictó prisión preventiva y fijó la audiencia de vinculación a proceso para el sábado contra el exfiscal, el abogado Villasana dijo que se trata de un magistrado de carrera y que confía en su criterio, aun cuando no vaya de acuerdo con sus objetivos.

Este jueves se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra el exfiscal de Chihuahua por los delitos locales de indebido uso de la función pública y coalición, la cual será transmitida vía remota, toda vez que Jáuregui se encuentra preso en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

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