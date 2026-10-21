Presentan plataforma que impulsa cambio en políticas de drogas en México

Una docena de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Dromolab y Grey México, presentaron este miércoles la plataforma “Menos Daño”, la cual busca abrir un nuevo diálogo sobre un posible cambio a la política de drogas en México.

Lo anterior, a 20 años que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una estrategia de combate contra el narcotráfico que, según las asociaciones, no dio resultados y “ ha dejado más de medio millón de personas muertas y más de 135 mil desaparecidas”.

Es una plataforma que promueve una política de drogas basada en la reducción de daños, la justicia social y los derechos humanos. ¿Quién se beneficia? Diría que todo el país porque implica cambiar la estrategia de seguridad y empezarlas a centrarse desde un enfoque de salud, de educación y de familia”, dijo a Excélsior Alejandra Sánchez Inzunza, directora de DromoLab y coordinadora de la plataforma “Menos Daño”.

“Puede ayudar a reducir los riesgos y daños relacionados con el consumo o con las sustancias psicoactivas en general”, agregó desde el centro nocturno Japan CDMX, donde se invitó a activistas, abogados y académicos a conocer la propuesta.

“Menos Daño” propone cambios políticos y sociales concretos, basados en evidencia. Entre estos, desclasificar la naloxona, medicamento antagonista que revierte de forma rápida y segura las sobredosis por opioides; concretar la legislación de la cannabis, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya despenalizó.

Reconocer los usos de los pueblos originarios con las plantas ancestrales y los derechos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas, así como lograr una Ley de Amnistía en la Ciudad de México.

La plataforma está compuesta por un sitio informativo, piezas de comunicación digital y un conjunto de propuestas de política pública basadas en evidencia, que buscan visibilizar la reducción de daños como una alternativa real frente al fracaso de la prohibición.

En su sitio web, buscan recaudar firmas para integrar a más personas y organizaciones, especialmente las nuevas generaciones que, según Sánchez Insulza, “están buscando un consumo más responsable”.