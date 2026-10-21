En dos semanas, sanciones contra Gutiérrez Mancilla: Monreal

Las sanciones contra el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla por la agresión al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, podrían definirse en un plazo de dos semanas, una vez que el Comité de Ética de la Cámara de Diputados desahogue las quejas, reciba pruebas y escuche los argumentos de las partes involucradas, adelantó Ricardo Monreal.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política respaldó la aplicación de sanciones por los hechos ocurridos en San Lázaro y rechazó que las diferencias políticas se traduzcan en insultos o agresiones dentro del Palacio Legislativo.

Precisó que será el Comité de Ética, presidido por Jaime Humberto Pérez Bernal, el encargado de determinar las medidas que procedan, una vez concluido el procedimiento.

Es necesario y es correcto que haya sanciones”, sostuvo el morenista, al señalar que el órgano legislativo comenzó a trabajar desde este miércoles para atender las denuncias.

Yo no estoy de acuerdo en que se presenten este tipo de exabruptos y de violencia en la Cámara”, afirmó.

Monreal explicó que el comité deberá citar tanto a la parte quejosa como a los legisladores señalados, para que presenten sus alegatos y pruebas antes de emitir una resolución.

Yo le estimo entre dos semanas, porque el comité tiene que citar a que presenten alegatos, a que presenten las pruebas, la parte quejosa y la parte acusada y después el Comité de Ética resuelve”, indicó.

Por otro lado, el zacatecano se consideró que, si bien los legisladores tienen libertad para expresar sus posiciones y confrontar políticamente a sus adversarios, ese derecho no ampara conductas violentas en las instalaciones del Congreso.

Explicó que la protección constitucional a las expresiones de los diputados se refiere a las manifestaciones realizadas en tribuna y en el desarrollo de los trabajos legislativos, no a actos que lesionen la convivencia entre sus integrantes.

Tenemos que mostrar la capacidad de sí ser tolerantes, de sí actuar con racionalidad y de no permitir que los excesos y los exabruptos sean la clave del éxito político en una Cámara como la nuestra”, advirtió.

Sin embargo, ante la exigencia de la coordinadora de MC, Ivonne Ortega, de imponer castigos ejemplares al legislador priista, Monreal aclaró que no es posible destituirlo como diputado federal, mientras que una eventual separación de la presidencia de la Comisión de Justicia deberá resolverse por las instancias correspondientes.

Niega nepotismo por candidatura de su hermano

Este martes, Ricardo Monreal rechazó que la aspiración de su hermano Saúl a la presidencia municipal de Fresnillo, Zacatecas, constituya un caso de nepotismo, pese a la presencia de la familia en cargos públicos de la entidad, y justificó que no existe ese riesgo porque ningún Monreal gobierna actualmente ese ayuntamiento.

No hay ningún riesgo de nepotismo, porque no gobierna el municipio ningún Monreal, lo gobierna el PRIAN”, sostuvo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, al ser cuestionado sobre las aspiraciones políticas de su hermano menor, también senador por Morena.

Saúl Monreal dio a conocer que se registró para buscar la coordinación de los comités de defensa de la transformación en Fresnillo, aunque dijo que mantiene su aspiración a la gubernatura de esa entidad.

Con esta decisión, el presidente de la Jucopo dijo que su hermano “se sacó la rifa del tigre”, al reconocer que “recuperar el municipio será complicado”, pues, afirmó, lleva varios años en manos de la oposición.