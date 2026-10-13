Banco Azteca respalda a emprendedores mediante Design Week México 2026

En un país donde el talento artesanal y el diseño autoral batallan constantemente por superar la barrera de la informalidad, transformar piezas de exhibición en modelos de negocio escalables es el gran reto pendiente para la economía creativa nacional.

Pasar de la pieza única en el taller a un esquema de producción rentable ya no es solo una cuestión de estética, sino de supervivencia comercial. Con esa consigna, Banco Azteca desplegó una bolsa de capital semilla por 160 mil pesos en Design Week México 2026, apostando por proyectos que buscan consolidar su viabilidad financiera y su presencia en el mercado formal.

La institución concentró su participación en tres de los foros clave del circuito: Visión y Tradición, centrado en el trabajo mano a mano entre artesanos tradicionales y creadores contemporáneos; Diseño Contenido, enfocado en la respuesta directa del consumidor; e INÉDITO, la vitrina donde compiten las propuestas de mayor madurez técnica.

En esta convocatoria, doce marcas surgidas de ÍCARO —iniciativa de aceleración para industrias creativas desarrollada por Arte & Cultura del Fomento Cultural Grupo Salinas, en mancuerna con México Territorio Creativo y la entidad bancaria— consiguieron un espacio en la selección final de INÉDITO 2026. La meta no es únicamente la exhibición museográfica, sino dotar a los creadores de una estructura operativa para colocar el producto en canales comerciales de alto valor.

Respecto a este acompañamiento, José Manuel Azpiroz, Director de Comunicación en Grupo Elektra, apuntó:

"En Banco Azteca creemos en la libertad para crear y emprender. Acompañamos a quienes convierten una idea o un oficio en un proyecto que puede crecer, porque sabemos que detrás de cada propuesta hay trabajo, talento y la voluntad de salir adelante".

En el balance de los incentivos, la institución destinará 80 mil pesos al ganador del Premio INÉDITO Banco Azteca, además de ocho menciones honoríficas de 10 mil pesos cada una.

El vínculo con el ecosistema de INÉDITO, activo desde 2023, corre en paralelo a plataformas anuales como la feria BADA, con el objetivo de construir certidumbre económica y profesionalización para los creadores del país.