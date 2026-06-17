Remesas hacia 2030: digitalización, retos y las oportunidades para México

El futuro de las remesas y su integración al ecosistema financiero digital serán el eje de la conversación en el encuentro, Remesas hacia 2030, un e-binar presentado por Mastercard.

La mesa será moderada por el periodista de negocios, Rodrigo Pacheco, y tendrá como invitados a Jorge Alfaro, Vicepresidente Senior de Instituciones Financieras de Mastercard México, así como a Abraham Vázquez Piceno, Director de Servicios Financieros y Operación de Sucursales de Financiera para el Bienestar.

El diálogo también pondrá el foco en la relevancia de estos envíos para México, su impacto en la economía nacional y la posición del país como el segundo mayor receptor a nivel mundial, solo por detrás de India.

Se estima que, en 2024, la nación alcanzó un récord histórico de 64 mil 746 millones de dólares en remesas, de las cuales el 98.8% se realizaron vía transferencia electrónica.

Aunque, en 2025 se registró una caída del 4.6%, el flujo de remesas continúa siendo un pilar importante para la economía de millones de familias mexicanas.

Hacia un sistema de pagos más integrado

Para identificar las tendencias, Jorge Alfaro abordará la evolución de los procesos de envío y recepción de dinero, así como las perspectivas de la industria financiera rumbo a un sistema digitalizado; además, expondrá los principales desafíos.

Por su parte, Abraham Vázquez explicará cómo se utilizan las remesas una vez que llegan al país, las proyecciones regulatorias para los próximos años, y los mecanismos para proteger el patrimonio de los usuarios frente a las nuevas tecnologías.

Remesas hacia 2030, presentado por Mastercard, abre la conversación sobre el potencial de estos recursos como herramientas de inclusión financiera y desarrollo productivo, más allá de su uso tradicional como apoyo familiar.

No te pierdas la transmisión este 17 de junio a las 17:30 horas en el 3.4 de Imagen Multicast y las plataformas digitales de Excélsior.