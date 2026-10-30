Remanentes de Vance dejan un muerto y severas inundaciones en Sonora

Las fuertes tormentas provocadas por los remanentes del sistema tropical Vance y un río atmosférico que afectan a diversas regiones de Sonora, donde dejaron inundaciones y cierres viales en Guaymas, Empalme y Hermosillo; además de una persona que perdió la vida al ser arrastrada por la crecida de un arroyo, mientras que otro está desaparecido.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Misión del Sol, donde la corriente de agua pluvial arrastró un vehículo que posteriormente quedó atorado debajo de un puente.

Foto: Daniel Sánchez Dórame | Excélsior

Elementos del Departamento de Bomberos, a través del equipo de Rescate Acuático, realizaron maniobras para recuperar el cuerpo de la víctima.

En el lugar también participaron elementos policiacos y personal de la Secretaría de Marina, mientras que el cuerpo fue trasladado para las diligencias correspondientes.

Foto: Daniel Sánchez Dórame | Excélsior

Las precipitaciones provocaron inundaciones, vehículos varados y afectaciones en distintos sectores de Guaymas, entre ellos Las Palmas, el Centro y la colonia Adolfo López Mateos.

También se reportaron daños por acumulación de agua en diferentes puntos de Empalme y en Hermosillo, capital del estado, también hay cuantiosos daños materiales por inundaciones en zonas comerciales y habitacionales.