Detienen a profesor investigado por múltiples casos de abuso en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) ejecutó una orden de aprehensión en la capital del estado contra un profesor identificado como Concepción “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado en perjuicio de personas menores de edad.

El caso tuvo su origen en el año 2023, cuando padres de familia acudieron a las autoridades para interponer las denuncias correspondientes. De acuerdo con las declaraciones de las víctimas, el docente realizaba tocamientos inapropiados al interior del salón de clases y sujetaba a los estudiantes de los brazos para solicitarles besos en la mejilla.

Derivado de estas investigaciones, la FGESLP integró cinco carpetas de investigación y recabó los elementos de prueba necesarios para sustentar la solicitud de la orden judicial. Un Juez de Control evaluó los datos presentados y concedió el mandato para la captura del imputado.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron y arrestaron a Concepción “N” en la zona norte de la ciudad capital. Tras formalizar la detención y notificarle sus derechos constitucionales, el detenido fue trasladado al centro penitenciario ubicado en la delegación La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial a la espera de que se defina su situación legal en la audiencia inicial.