Marina refuerza la seguridad en Mazatlán con más de mil elementos

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitó la ciudad de Mazatlán para verificar el despliegue operativo y la estrategia de seguridad, que forman parte de las acciones para fortalecer la seguridad, recuperar la tranquilidad de las familias sinaloenses e impulsar el desarrollo económico del estado.

En un comunicado de prensa, la Semar destacó que el almirante se reunió con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava y con representantes de los principales sectores empresariales debe la entidad con el fin de establecer acuerdos y fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad.

Durante el encuentro, se destacó el esfuerzo que realiza la Secretaría de Marina en Sinaloa, mediante el despliegue de más de mil 600 elementos adicionales, particularmente en Mazatlán, con el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia y seguridad en beneficio de la población.

Asimismo, se acordó impulsar acciones para recuperar los espacios públicos y generar condiciones de seguridad y confianza que permitan a las familias volver a disfrutar de parques, plazas y lugares de convivencia.

Se fortalecerán las acciones de seguridad en carreteras, playas y zonas turísticas, a fin de brindar protección a habitantes y visitantes.

En materia económica, se planteó impulsar la reactivación de Sinaloa mediante el fortalecimiento de la economía circular, la construcción y los distintos sectores productivos, promoviendo la inversión, la generación de empleos y el bienestar de las familias”, subrayó.

La Semar agregó que para lograr lo anterior se resaltó la importancia de la participación del sector empresarial y su colaboración permanente con las autoridades.

Como parte de los mecanismos de participación ciudadana, se proporciona a la ciudadanía un código QR que facilita el acceso al número telefónico de denuncia ciudadana, a fin de que la población pueda realizar sus reportes de manera segura y contribuir a la atención oportuna de situaciones que afecten la seguridad de sus comunidades.