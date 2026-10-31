Semar y SSPC refuerzan coordinación con capacitación conjunta

La coordinación entre las instituciones federales de seguridad abrió una nueva etapa con la incorporación, por primera vez, de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cursos especializados impartidos por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Durante la ceremonia de clausura de cinco cursos en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, donde estuvo presente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Semar, destacó que 14 integrantes de la Unidad Nacional de Operaciones de la SSPC y 152 elementos de la Armada de México concluyeron su preparación.

Los participantes fueron capacitados en disciplinas como paracaidismo, mantenimiento de paracaídas, rapel y soga rápida, técnicas de tiro y operaciones especiales en áreas urbanas, conocimientos destinados a fortalecer su capacidad de respuesta en misiones de alto riesgo.

Morales Ángeles subrayó que, por primera vez, elementos de la SSPC participaron en dos de los cinco cursos impartidos por la institución naval, un hecho que, dijo, refleja una coordinación “franca y firme” entre ambas dependencias.

El secretario de Marina sostuvo que compartir conocimientos, doctrina y experiencia operativa permite ampliar las capacidades del Estado mexicano y reiteró al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, la disposición de la Armada para mantener y ampliar estos mecanismos de colaboración.

Cuando las instituciones suman capacidades y comparten un mismo propósito, se fortalece la respuesta del Estado mexicano”.

Destacó que la preparación conjunta también busca elevar los estándares de actuación, disciplina y profesionalización.

Por su parte, García Harfuch afirmó que el trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la SSPC y sus áreas operativas y de inteligencia se ha convertido en uno de los componentes centrales de la Estrategia Nacional de Seguridad.

El funcionario aseguró que esta coordinación, extendida a las 32 entidades federativas, ha contribuido a una reducción de 53% en los homicidios dolosos. Sin embargo, reconoció que persisten delitos que afectan de manera cotidiana a la población y que todavía existe un amplio desafío para las autoridades.

Ante los graduados, García Harfuch destacó que la especialización exige fortaleza física y mental, disciplina, precisión y capacidad para tomar decisiones bajo presión.

También pidió que los conocimientos adquiridos se traduzcan en mejores operaciones y en una mayor protección tanto para la ciudadanía como para los propios elementos de seguridad.

El titular de la SSPC recordó que uno de los principales objetivos de estas unidades es enfrentar a la delincuencia organizada y común, por lo que llamó a los elementos a mantener su preparación, actuar con integridad y ejercer liderazgo desde sus respectivas unidades.

La graduación marcó así un precedente en la capacitación conjunta entre Marina y la SSPC. Ambas dependencias plantearon mantener el intercambio de conocimientos y entrenamiento especializado como parte de una estrategia que busca fortalecer las capacidades operativas, de inteligencia e investigación del Estado.