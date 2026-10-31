97 elementos de Semar y SSPC concluyen cursos de paracaidismo

Un total de 97 elementos de la Armada de México (Semar) y de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (UNOSSPC) concluyeron los cursos Básico de Fusileros Paracaidistas y de Doblado y Mantenimiento de Paracaídas, impartidos en San Luis Carpizo, Campeche.

La capacitación se desarrolló en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), instalado en la antigua hacienda de esa localidad, en el municipio de Champotón, donde se prepara a personal naval en distintas especialidades.

Del Curso Básico de Fusileros Paracaidistas egresaron 92 participantes: 82 pertenecientes a la Marina y 10 a la UNOSSPC. Otros cinco finalizaron la formación en Doblado y Mantenimiento de Paracaídas, uno de la dependencia naval y cuatro de la unidad de operaciones especiales de la SSPC.

Entre el 27 y el 29 de octubre se efectuaron 513 saltos en las modalidades de salto estático y libre. Las actividades formaron parte del adiestramiento y de la evaluación de las capacidades adquiridas durante la preparación.

La formación de fusileros paracaidistas comprende conocimientos teóricos y ejercicios prácticos para el empleo del equipo, la aplicación de medidas de seguridad y la ejecución de saltos desde aeronaves. La instrucción en tierra permite familiarizar al personal con el material y los procedimientos que utilizará durante las prácticas.

El curso de Doblado y Mantenimiento se concentra en la preparación y conservación de los paracaídas, ambas capacitaciones atienden funciones complementarias: la preparación de quienes realizan los saltos y la formación técnica del personal encargado del material utilizado en esas actividades.

El CENCAEIM cuenta con antecedentes de instrucción para integrantes de unidades navales y cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. En sus instalaciones se han impartido, además, cursos de operaciones especiales de comando, formación de instructores y otras especialidades de Infantería de Marina.

La distribución de esta generación dejó un total de 82 egresados de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y 10 de la UNOSSPC, donde se realizaron 513 saltos en paracaídas, correspondientes a ejercicios de salto estático y libre, como parte de las actividades de adiestramiento y evaluación de las capacidades adquiridas.