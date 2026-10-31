Acusan a colombiano de agredir a un perro y al detenerlo le hallan droga

Un colombiano que es señalado por agredir a un perro en la vía pública fue detenido en posesión de drogas en Monterrey. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio informó de la detención de Edinson “N” de 41 años en el cruce de Miguel Nieto y Pedro María Anaya en el centro de la ciudad.

La captura se ejecutó cuando, elementos policiacos realizaban un recorrido de prevención y vigilancia y detectaron al hombre ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Lo decomisado Especial

Los oficiales se detuvieron para realizarle una revisión y le encontraron 10 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana y un martillo que traía fajado entre sus ropas.

“Se informó que dicha persona está registrada con la agresión a un perro en la vía pública, utilizando dicha herramienta, por lo que ya es investigado por las autoridades”, precisó la Secretaría de Seguridad municipal.

El sudamericano fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.