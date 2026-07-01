Reino Unido actualiza alerta de viaje para México previo al partido del Tri contra Inglaterra

El Gobierno del Reino Unido actualizó su alerta de viaje para México, en la que recomienda evitar los traslados no esenciales a diversas regiones del país afectadas por altos niveles de violencia y delincuencia, además de incorporar una nueva advertencia dirigida, en particular, a los aficionados que asistirán al partido de la Copa Mundial entre las selecciones de México e Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en la Ciudad de México.

El Ministerio de Exteriores británico informó a sus connacionales que cuatro personas murieron el martes después de las celebraciones por la victoria de México sobre Ecuador en medio de una multitud en torno al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

“Los informes de robo de teléfonos móviles y bebidas adulteradas han aumentado durante el torneo”, agregó.

También les previno sobre el riesgo de pérdida o robo de documentos oficiales.

“Si planea regresar a los Estados Unidos para un partido posterior, y su pasaporte se pierde o es robado, un Documento de Viaje de Emergencia proporcionado por la Embajada Británica no se puede usar para volver a ingresar a los EE. UU. desde México”, señaló.

A los viajeros británicos les pidió revisar la página oficial de la FIFA para obtener más información al respecto.

En cuanto a otras entidades, en esta actualización pide evitar viajes-a menos que sean esenciales- a 8 de ellas: Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero, así como parte de Baja California, Guanajuato y Chiapas.

Las restantes 21 se encuentran en semáforo verde, aunque se solicita seguir la guía de consejos sobre precauciones al momento de viajar.

En estados como Baja California se desaconseja todos los viajes a la ciudad de Tecate, incluida la carretera a Tijuana.

En Sinaloa, las ciudades de Los Mochis y Mazatlán están en la alerta de viaje.

En Tamaulipas, pide evitar el cruce fronterizo en Nuevo Laredo al que se accede por la carretera federal de peaje 85D desde Monterrey, así como las carreteras entre Tampico, Ciudad de Victoria y Magueyes, y toda el área de Tamaulipas al sur de estas autopistas.

También previene sobre inseguridad en Guerrero, Michoacán y la franja fronteriza de Chiapas con Guatemala.

“No se pueden descartar los ataques terroristas en México”, agregó.

Respecto a casos de violencia señala un aumento de los relacionados con temas de drogas.

“Algunas áreas de México tienen una alta tasa de criminalidad debido a las peleas entre bandas rivales del crimen organizado. En estas áreas, existe el riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado o de ser confundido con un miembro de la pandilla”.

En cuanto a la situación política, recuerda que las manifestaciones son comunes en la Ciudad de México y pueden ocurrir en todo el país.

“Las manifestaciones pueden ser tensas, conflictivas y potencialmente violentas. Los espectadores pueden ser atraídos rápidamente.

También ha habido protestas en curso que bloquean el acceso de vehículos al aeropuerto de Oaxaca.

“Si vuela a Oaxaca, verifique el estado de su vuelo y monitoree los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones.

“Es ilegal que los extranjeros participen en actividades políticas en México. Si te unes a las manifestaciones, las autoridades mexicanas pueden detenerte y deportarte”, detalló.

En esta alerta de viaje se explica que desde julio de 2025 ha habido protestas contra la gentrificación en la Ciudad de México, que han tenido lugar en zonas centrales y turísticas.

“La delincuencia es un riesgo para los extranjeros en México, particularmente en las principales ciudades y zonas turísticas. La delincuencia callejera es un problema grave en estos lugares”, advirtió.