Emiten ficha para localizar a familiares de joven fallecido durante festejos en Reforma

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México difundió una ficha de identificación para localizar a los familiares de uno de las cuatro personas que murieron durante las celebraciones registradas en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, tras los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador.

La víctima permanece sin ser identificada, por lo que la Sedesa solicitó en redes sociales el apoyo de la ciudadanía para encontrar a sus familiares y exhortó a compartir la ficha informativa.

Se trata de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, de complexión media a delgada; 1.78 metros de estatura, tez morena clara o mestiza, cabello negro, lacio y corto, cejas pobladas y barba y bigote incipientes.

Como señas particulares presenta un lunar junto a la comisura labial derecha y otro en la parte superior derecha del abdomen.

Además, tiene un tatuaje con la inscripción “Lia Renata” en el costado derecho del torso; otro con una araña en tonos grises debajo del ombligo, del lado izquierdo, y un tercer tatuaje cercano al hombro o clavícula derecha, cuyo diseño no pudo ser identificado con claridad.

También presenta un ombligo protruyente, considerado una característica física distintiva.

El joven fue encontrado en estado inconsciente en las calles de Tíber, esquina con Lerma y trasladado al Hospital Rubén Leñero, por estatus epiléptico, crisis convulsiva, y sangrado de tubo digestivo.

En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación”, señalaron autoridades sanitarias.

La Secretaría de Salud Pública CDMX pidió que cualquier persona que pueda aportar información para identificar al joven o ubicar a sus familiares se comunique a LOCATEL, al teléfono 55 56 58 11 11.

La difusión de esta ficha ocurre mientras continúan las investigaciones sobre los hechos registrados durante los festejos, en inmediaciones de Reforma, a la altura de la Colonia Juárez, que dejó otras tres víctimas mortales por asfixia.

Van más de 50 mil latas de cerveza decomisadas

Más de 50 mil latas de cerveza y 700 botellas de bebidas alcohólicas han sido decomisadas y destruidas por autoridades capitalinas durante los festejos mundialistas en el Zócalo y Paseo de la Reforma, donde miles de aficionados se han concentrado para seguir y celebrar los partidos de la Selección Mexicana.

Tan sólo durante el operativo desplegado el martes, con motivo del encuentro entre México y Ecuador, personal de la Secretaría de Gobierno aseguró 6 mil 528 latas de cerveza y 151 botellas de alcohol, además de suspender seis establecimientos mercantiles por incumplir la Ley Seca vigente en el perímetro A del Centro Histórico y en cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc.

Asimismo, como parte de las acciones de vigilancia, 216 personas fueron remitidas ante el Juzgado Cívico y otras seis al Ministerio Público por diversas faltas e ilícitos detectados durante los festejos, informó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

El funcionario explicó que, para el partido frente a Ecuador, se reforzó la coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa, concentrando las revisiones en establecimientos ubicados sobre Paseo de la Reforma, lo que, aseguró, permitió un mayor cumplimiento de las restricciones para la venta de bebidas alcohólicas.

Detalló que "entre ayer (martes 30 junio) y el anterior partido sí hubo un mejor comportamiento; tuvimos más forcejeo el partido anterior. Vamos a seguir mejorando los protocolos y todo lo que sea mejorar, lo vamos a hacer”.

Desde el inicio del torneo, el Zócalo, Paseo de la Reforma y la Plaza de la República se han consolidado como los principales puntos de reunión para miles de aficionados que celebran las victorias de la Selección Mexicana, lo que ha obligado a las autoridades a desplegar operativos de seguridad, protección civil y verificación administrativa.

Con el pase de México a la siguiente ronda y el partido programado para el próximo domingo 5 de julio, frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que se reforzarán las medidas de vigilancia y los operativos para controlar la venta de alcohol, preservar el orden y evitar incidentes durante las concentraciones masivas de aficionados, como ocurrió el martes, con saldo de cuatro personas muertas, tres de ellas por asfixia.