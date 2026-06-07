Se reincorporaron a más de 20 mil estudiantes al Bachillerato Nacional en 2 años: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que logró reincorporar a 20 mil 431 estudiantes al Bachillerato Nacional durante los últimos dos años mediante la campaña nacional “Te extrañamos en el salón”, estrategia impulsada por el gobierno federal para prevenir el abandono escolar y promover el regreso de jóvenes a las aulas.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que la iniciativa se ha consolidado como una de las acciones prioritarias para garantizar el derecho a la educación y atender uno de los principales retos de la Educación Media Superior: la permanencia de los estudiantes en las escuelas.

De acuerdo con los datos presentados por la dependencia, durante 2025 se logró reincorporar a 4 mil 820 estudiantes en el periodo febrero-marzo y a otros 7 mil 765 entre septiembre y octubre, con la participación de más de 4 mil planteles educativos en todo el país.

En tanto, durante 2026 han regresado a las aulas 7 mil 846 jóvenes gracias al trabajo de 9 mil 506 escuelas del Bachillerato Nacional, cifra que representa el 49.2 por ciento de los planteles de Educación Media Superior existentes en el país.

El titular de la SEP, Mario Delgado, señaló que la iniciativa tiene como fin garantizar el derecho a la educación y la permanencia de los estudiantes en las escuelas. Cuartoscuro

Mario Delgado explicó que entre las principales causas que llevan a los estudiantes a abandonar temporalmente sus estudios destacan el bajo rendimiento académico, la reprobación y el desinterés escolar. También se identifican factores económicos, cambios de domicilio y problemas de acceso a los centros educativos.

El funcionario destacó que la estrategia busca atender el fenómeno de la desafiliación escolar no sólo mediante la ampliación de espacios educativos, sino también a través de acciones enfocadas en garantizar que los jóvenes permanezcan y concluyan sus estudios.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que la campaña se realiza una vez por semestre y consiste en identificar a estudiantes inscritos que dejaron de asistir a clases para establecer contacto con ellos mediante llamadas telefónicas, mensajes y visitas domiciliarias.

Detalló que las acciones son coordinadas por directivos y personal de orientación educativa, con el objetivo de no generar cargas adicionales para los docentes. Además, se promueve la flexibilización de trámites administrativos y el acompañamiento académico para estudiantes con rezago, materias pendientes o dificultades para reinscribirse.