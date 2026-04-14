Sale de la cárcel y lo vuelven a detener por narcomenudeo

Como resultado de un operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales, dos personas señaladas por su probable participación en la venta de narcóticos fueron detenidas en el municipio de Tizayuca, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

La acción se llevó a cabo en la colonia Nueva Tizayuca, donde elementos de la SSPH, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron recorridos de vigilancia e inteligencia que derivaron en la localización de los sospechosos.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un total de 357 dosis de sustancias con características similares a la mariguana y al cristal, las cuales presuntamente estaban destinadas para su distribución en la zona.

De acuerdo con información oficial, uno de los detenidos cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y había sido liberado recientemente del Centro de Reinserción Social de Pachuca, 24 horas antes.

Las autoridades indicaron que ambos individuos, originarios de otra entidad, estarían vinculados con una red de narcomenudeo que operaba en el municipio.

Los detenidos, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avanzan las investigaciones.

Drogas decomisadas Foto: Especial

JCS