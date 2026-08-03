Regulación de plataformas digitales, necesaria para el futuro del país: Sheinbaum

El debate sobre la regulación en el uso de las plataformas digitales tiene como fin evitar su uso en las escuelas, especialmente dentro de los salones de clases, y restringir su uso entre los niños y adolescentes, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que si bien su opinión es la de limitar el uso del scroll (avanzar indefinidamente en el teléfono el contenido de las plataformas), y la difusión de videos cortos, pues son prácticas que generan adicción, ansiedad y distraen de las actividades escolares, el tema está sujeto a un debate nacional.

A finales de agosto se tendrá lista la iniciativa para regular las plataformas digitales, y se presentará en el inicio del próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, explicó Sheinbaum.

Tienen cosas que nos permiten estar en contacto, pero hay otras que tienen que ver con esta adicción que se promueve, que tenemos que conocer todos y tenemos que decidir ir conjuntamente qué hacemos con esto que puede dañar el desarrollo no solamente de las niñas y los niños, sino del país a futuro”, expuso la titular del Ejecutivo.

En la rueda de prensa, estuvo presente mediante videollamada Johnatan Haidt, psicólogo social y especialista en la regulación de plataformas digitales, quien puntualizó que los jóvenes deben poder registrarse en plataformas a partir de los 16 años, restringir el uso de los teléfonos en los salones de clases para priorizar la convivencia, y abordar el tema como un asunto de salud pública.

Arturo Béjar, exdirectivo de Meta, puntualizó que las empresas que manejan las plataformas no están dispuestas a la autorregulación por lo que es necesario obligarlas. Cuartoscuro

Mi consejo es el siguiente, que se centren en el diseño de las plataformas, no en regular o prohibir contenidos. Podríamos aprovechar del ejemplo de Indonesia que enumera las funcionalidades inapropiadas para los niños, como hablar con desconocidos”, expuso Haidth.

Arturo Béjar, ex directivo de Meta, puntualizó que las empresas que manejan las plataformas digitales no están dispuestas a la autorregulación por lo que es necesario obligarlas por la vía legal a regular los contenidos, a evitar el contacto de los jóvenes con desconocidos y bloquear el acceso a contenidos que puedan dañarlos.

Ya sabemos ahorita que la industria de tecnología no cree en la regulación, no cree en la autorregulación. O sea, el cómo responden a todos estos temas en todo el mundo es: ‘nosotros sabemos que es lo correcto’, y es muy difícil tener unos diálogos íntegros acerca de estos daños; pero la sociedad sabe cómo proteger”, comentó.

Béjar puntualizó que ya se conocen los efectos del uso excesivo de las plataformas, que van desde la compulsión, o el sustituir a figuras familiares, amistades o académicas por el mundo virtual.

Dijo que, así como se reguló la publicidad y el consumo de cigarros o alcohol, se debe regular el uso de las plataformas digitales, y el uso indiscriminado de herramientas como la inteligencia artificial.