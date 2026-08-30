Hacienda perfila inversión por 5.6 billones de pesos para apuntalar crecimiento

Con una economía que creció 2.1 por ciento anual en el segundo trimestre de 2026, una inflación de 3.1 por ciento y una recaudación tributaria que alcanzó un máximo histórico de 15.6 por ciento del PIB, el Gobierno federal perfila para los próximos años una estrategia de inversión pública y privada por alrededor de 5.6 billones de pesos.

Durante la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, presentó a los legisladores un balance de las finanzas públicas y delineó las condiciones económicas con las que el Gobierno de Claudia Sheinbaum pretende enfrentar 2027.

Destacó que el crecimiento del segundo trimestre representó un avance de 1.5 por ciento respecto al trimestre previo, el mayor ritmo registrado en seis años, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre comercial y la redefinición de las reglas económicas de América del Norte.

“En el segundo trimestre de 2026, la economía creció un 2.1 por ciento anualizado. Respecto del trimestre anterior, crecimos 1.5 por ciento. Ese crecimiento más sólido desde el 2020, el crecimiento más rápido en seis años”, indicó el secretario.

Amador Zamora atribuyó parte de esta fortaleza a la demanda interna y, particularmente, al consumo de los hogares, que, aseguró, se encuentra en niveles máximos históricos, derivado, en gran medida por la implementación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía.

“La estrategia del PACIC ha mantenido su costo. De hecho, la canasta del 2024 al 2026 ha bajado el costo de la canasta PACIC”, dijo.

Otro de los indicadores destacados fue el comportamiento de los ingresos laborales.

Las remuneraciones a los asalariados representan ya 30.8 por ciento del PIB, su nivel más alto para un trimestre desde 2008, mientras que la pobreza laboral se encuentra en mínimos históricos, agregó.

“Tenemos una mejor distribución del ingreso y una baja en la pobreza laboral. Esto es muy importante porque no basta con trabajar para salir de la pobreza. Durante décadas los mexicanos trabajaban y no salían de la pobreza porque los salarios no eran suficientes”.

En materia de precios, Hacienda reportó una inflación de 3.1 por ciento, cercana al rango objetivo del Banco de México, y atribuyó parte de este comportamiento a la estrategia para contener el impacto del incremento internacional de los energéticos.

En comercio exterior, el secretario resaltó que México representa 17.4 por ciento de las importaciones de Estados Unidos, mientras que el porcentaje de exportaciones mexicanas que utiliza las facilidades del tratado comercial norteamericano pasó de 58 por ciento entre 1995 y 2020 a 70 por ciento en junio de 2026 sin arancel.

La inversión extranjera directa también mantiene una trayectoria ascendente, con un incremento de 95 por ciento entre 2020 y 2026 para el periodo enero-junio, de acuerdo con las cifras presentadas a los diputados.

Recaudación y deuda, bajo control

En el frente fiscal, Amador Zamora destacó que los ingresos tributarios equivalen ya a 15.6 por ciento del PIB, máximo histórico, mientras que el Gobierno prevé cerrar 2026 con un pequeño superávit primario.

El esfuerzo fiscal, sostuvo, “es uno de los más importantes de las últimas tres décadas y busca colocar a las finanzas públicas en una trayectoria sostenible de mediano y largo plazo”.

Los requerimientos financieros del sector público pasaron de 5.8 a 4.1 por ciento del PIB, mientras que la deuda pública amplia se ubicó en 51.1 por ciento del PIB al corte de julio.

El funcionario también destacó la reducción del endeudamiento de Pemex, que pasó de representar hasta 9.3 por ciento del PIB entre 2015 y 2017, 3.4 por ciento al cierre de mayo de 2026.

“(En esos años) fue un endeudamiento irresponsable (al que se sometió) a la Empresa Petrolera del Estado (…) al cierre de mayo de este año la deuda de Pemex como porcentaje del PIB se ubicaba en 3.4 por ciento”, dijo.

Según Amador, este ajuste permitió que las dos calificadoras que evalúan la deuda de Pemex mejoraran por primera vez en 12 años la calificación de la empresa.

Apuesta de 5.6 billones

Para apuntalar el crecimiento hacia adelante, Hacienda presentó ante los morenistas una estrategia de inversión por aproximadamente 5.6 billones de pesos para el resto de la administración.

La cartera contempla proyectos de energía, transmisión y distribución eléctrica, hidrocarburos, agua, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos y salud, con el objetivo de impulsar la infraestructura y reducir las brechas regionales.

“Vamos a poder concretar una estrategia de alrededor de 5.6 billones de pesos para el resto de la administración”.

Incorpora además esquemas de inversión mixta entre Gobierno y sector privado, aunque el secretario de Hacienda aclaró que “no se cederá la propiedad ni el control de los activos públicos”.

El objetivo es que la inversión no se concentre en unas cuantas regiones, sino que genere actividad económica en el sur, sureste y otras zonas históricamente rezagadas, remarcó.

La presentación ante los diputados de Morena se dio en vísperas de la discusión del Paquete Económico 2027, con el que el Gobierno federal deberá traducir estas proyecciones en metas de crecimiento, gasto, ingresos, déficit y deuda para el próximo año.

Edgar Amador Zamora insistió a los legisladores que la apuesta es “mantener la estabilidad fiscal” y al mismo tiempo, acelerar la inversión como vía para sostener el crecimiento económico y “una reducción de la desigualdad en un marco de disciplina fiscal”.