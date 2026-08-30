Higinio Martínez presidirá el Senado tras acuerdo unánime de Morena 

Con el voto unánime a mano alzada, el grupo parlamentario de Morena concretó el consenso interno para que el mexiquense Higinio Martínez Miranda se convierta en el presidente del Senado, a partir del 1 de septiembre.

Como lo adelantó Excélsior en su edición impresa del 26 de agosto pasado, Higinio Martínez fue quien sumó el consenso de sus compañeros desde la semana pasada y hoy se concretó la decisión de los morenistas.

Este lunes, a las 17:00 horas, el pleno del Senado, ya con los votos de los oficialistas Verde y PT, así como de los opositores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, elegirá a Higinio Martínez, quien se convertirá en el noveno morenista en presidir el Senado de forma consecutiva.

Morena refrendó a Verónica Camino como primera vicepresidenta y a Martina Kantú como secretaria, junto con Alejandra Arias.